"Du plaisir entre les jambes" : l'art au secours des cyclistes du quotidien à Cognac

Lorsqu'on passe à Cognac, on tombe sur de drôles de panneaux de signalisation, disséminés dans le centre-ville. Triangles, ronds, carrés, avec des pictogrammes... sauf qu'ici, le message est plus politique : "il s'agit de raconter notre parcours du combattant, parfois, sur la route" décrypte Vanessa Testud, cofondatrice de l'association Vélo d'vie Cognac, qui milite pour la place du vélo en ville. C'est cette association qui est à l'origine de cette étonnante exposition , réalisée par l'artiste angoumoisin Guillaume Massé, alias Le Pann'art. Visible durant deux mois en mai et juin 2023.

L'un des panneaux est accompagné du slogan : "frôler la mort", ce qui arrive quand on se fait doubler d'un peu trop près. D'autres messages sont poétiques, comme "vélo = love" ou encore "du plaisir entre les jambes", le panneau le plus commenté. "Il faut qu'on arrive à changer les imaginaires, précise Vanessa Testud. On a tous accès à ce moyen de transport, qui est bon pour la santé, notre porte-feuille, et accessoirement pour la planète."

Vélo d'Vie Cognac milite pour des parcours sécurisés en ville , pour les vélos. Pas besoin forcément de grands investissements, mettre plus de rues en double-sens cyclable serait déjà une grande avancée. Pour convaincre les élus, l'association s'appuie sur les entreprises , de plus en plus nombreuses elles aussi à demander plus de place pour les vélos, notamment pour les trajets domicile-travail.