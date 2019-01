Du retard à l'allumage pour le permis de conduire dans l'Yonne

Les candidats au permis de conduire doivent s'armer de patience dans l'Yonne. Depuis le mois de novembre, des examens sont régulièrement annulés à cause du manque d'inspecteurs.

Habituellement, le délai pour repasser son permis quand on l'a loupé, est de 3 mois dans l'Yonne.

Les délais s’allongent pour le permis de conduire dans l’Yonne. Depuis le mois de novembre, des examens sont régulièrement annulés. Sur les 7 inspecteurs que comptent le département, deux sont en formation et deux se sont retrouvés en arrêt maladie.

Des examens annulés au dernier moment

Malheur aux recalés qui doivent repasser leur permis B (voiture), habituellement, ils attendent trois mois, un délai impossible à tenir en ce moment. Devant cette situation, Maggie, une jovinienne, ronge son frein car elle a appris que son fils qui devait repasser son permis en janvier, devra attendre le mois de mars. « Il l’a passé au mois d’août et l’a raté. Il devait avoir un examen en janvier mais au dernier moment, il a été reporté à mars parce qu’il n’y a pas d’inspecteur" explique t’elle « donc finalement il aura fallu 7 mois entre deux sessions ».

C'est un cercle infernal (Rita Maricot, patronne d'auto-écoles à Auxerre et Toucy)

Il y a moins d’inspecteurs, donc moins d’examens et les auto-écoles sont otages de cette situation. Elles sont obligées d'établir des priorités. Rita Maricot possède trois agences à Auxerre et Toucy: «Nous avons des élèves qui ont été ajournés et du coup nous ne pouvons pas les représenter, nous sommes obligés de mettre ceux qui ont eu leur examen annulé. C’est un cercle infernal. »

1 seul examen en trois mois pour le permis moto dans l'Yonne. © Maxppp -

Un seul examen en trois mois pour le permis moto

Mais les plus mal lotis sont les candidats au permis moto, ils se retrouvent au bout de la chaîne, parce qu'ils passent un permis de loisir: 1 seul examen en trois mois. C’est problématique pour certains élèves de Gilles Billaut, moniteur moto à Auxerre: « j’ai par exemple en ce moment un jeune qui est apprenti » raconte t-il, «il a besoin de se déplacer tous les jours pour aller au travail et à l’école. Il habite loin de tout. Le permis moto est une nécessité pour lui. Il est prêt depuis un moment déjà et il ne peut pas le passer.»

Les autorités reconnaissent la difficulté de la situation, et expliquent, que les choses vont s'améliorer car, un des inspecteurs malades vient de reprendre le boulot, et qu'un autre devrait le suivre, le 1er mars.