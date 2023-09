Du retard pour les trolleybus commandés par le Grand Nancy ?

Le trolleybus électrique fera-t-il son arrivée dans le Grand Nancy pour la rentrée de septembre 2024 comme prévu ? Rien n'est moins sûr. Le constructeur suisse Hess auquel la Métropole a commandé 25 trolleybus a annoncé des retards dans la livraison des véhicules. Tous les véhicules pourraient ne pas être disponibles pour le lancement de la ligne 1 à la rentrée 2024.

Les 21 trolleybus nécessaires pas forcément disponibles pour la rentrée

Si les premiers trolleybus seront bien livrés fin 2023 début 2024, c'est pour les derniers que Hess prévoit du retard. Le problème, c'est qu'il faut 21 véhicules pour proposer un passage toutes les cinq minutes. Ils ne seront peut-être pas tous disponibles pour la rentrée. Du coté de la Métropole du Grand Nancy, on surveille la situation de près mais aucune décision n'est encore prise sur un report du lancement du trolley. Il y a plusieurs explications : ce retard peut être encore rattrapé mais surtout deux options peuvent se présenter. Soit le Grand Nancy décide de démarrer à la rentrée 2024 en mode légèrement dégradé, soit la Métropole attend la livraison des derniers trolleys et se lance un peu plus tard. Patrick Hatzig, vice-président du Grand Nancy en charge des mobilités penche pour la deuxième option : "on préfère en fonction de ce que va nous donner le fabricant avoir un démarrage définitif à partir du moment où nous avons la livraison de tous les trolleys".

Tout le monde a en tête le lancement précipité du Tram sur pneus en 2000 suivi d'une interruption de plusieurs mois, un scénario à éviter. En attendant l'arrivée des trolleybus, des bus pourraient emprunter l'itinéraire de la ligne 1, ce qui n'était pas possible avec l'ancien système.