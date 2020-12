Du verglas ce mercredi matin sur les routes de Bretagne

Les routes sont glissantes ce mercredi matin en Bretagne. Les chaussées sont mouillées, et les températures, par endroit, négatives.

Ce n'est pas si habituel que cela, dès la fin de nuit ce mercredi en Bretagne, les routes sont glissantes. C'est le cas notamment dans le sud Finistère, du côté de Quimper, Concarneau et Quimperlé, Carhaix, Châteaulin signalent les secours. "Les routes sont complètement gelées, c'est très glissant", avertit un Quimpérois sur la route.

Attention, signale le service de viabilité hivernale, la situation est "peu perceptible car verglas très localisé mais grande vigilance car chaussées localement glissantes."

Mardi matin, une douzaine d'accidents ont eu lieu dans le Finistère.

Dans les Côtes d'Armor, _"_la circulation est délicate dans la partie centrale du département et en particulier sur les secteurs de St Brieuc , Loudéac , Guingamp , Broons et Rostrenen, où l'on observe des températures négatives et la formation de plaques de verglas ponctuelles sur le réseau routier qui rendent les chaussées localement glissantes", annonce le service des routes, qui fait tourner les engins depuis 5 heures du matin.

