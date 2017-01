Du vert et de l'homogénéité le long du chantier du tramway du Grand Avignon

Des arbres vont être plantés le long des voies de tramway du Grand Avignon, les voies vont être engazonnées.

Un focus sur les aménagement d d'espaces publics du chantier du tramway d'Avignon. Il s'agit d'uniformiser le tracé, donner au 5,2 km de la future ligne une identité paysagère.

Il s'agit d'en finir avec le mobilier urbain disparate (bancs, lampadaires...). Objectif, aménager, les 12,5 ha avec promenade, rangées d'arbres et des voies de tramway gazonnés.

"Retrouver une ambiance village" - Técélys

Priorité à la végétalisation de la ligne entre les remparts sud et St Chamand : 850 arbres et 7.350 arbustes vont être plantés. Les nouvelles voies ainsi aménagées vont s'imbriquer dans le projet de rénovation urbaine en particulier sur la rocade qui deviendra un boulevard urbain avec ses nouveaux trottoirs et revêtements.

"J'ai trois objectifs", explique Guerric Peré, le paysagiste, "reconstituer une architecture végétale qui permette de redonner du confort et de l'ombrage, choisir des essences méditerranéennes qui s'adaptent bien au climat et à la relative sécheresse et repartir ces essences pour redonner de l'unité et de l'identité aux secteurs traversés."

Exemple de végétalisation des voies - Tecelys

L'avenue St Ruf devrait retrouver "une ambiance village" explique l'équipe du tramway, et le quartier saint Chamand une "nouvelle identité" avec son parking-relais et le centre de maintenance qui vont sortir de terre.

"Un mobilier uniforme, même si ponctuellement on va marquer les places par un mobilier spécifique c'est le souhait du maire d'Avignon. En terme d'éclairage, on uniformise ! On essaie d'éviter un patchwork de mobilier, de matériaux..." - Eddy Leroux, chef de projet tramway chez Técéclys

En attendant, les travaux de déviation des réseaux et lignes se poursuivent , on entrera au mois de mai dans le vif du sujet avec les premiers travaux d'infrastructure de la ligne qui se poursuivront jusqu'en octobre 2018. Un mois plus tard la première rame du tramway avignnonnais devrait circuler.