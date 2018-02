Périgueux, France

A l'occasion de la quatrième édition du duathlon de Périgueux, plusieurs rues seront fermées à la circulation toute la journée de ce dimanche. L'équipe d'organisation du duathlon et la mairie de Périgueux ont d'abord œuvré pour la sécurité des spectateurs et des sportifs. La circulation et le stationnement seront donc interdits sur des axes d'ordinaire très fréquentés : la voie des stades et l'avenue du Maréchal Juin. Le stationnement, et uniquement le stationnement, sera interdit dès 6h ce dimanche dans les rues Alphée-Maziéras et Francis-Rongiéras.

Quinze rues interdites à la circulation dimanche de 9h à 18h

En raison de ces conditions de circulation particulières, l'accès aux villes de Chamiers, Marsac sur l'Isle et Chancelade sera difficile. La circulation sera aussi interdite sur le pont de la cité. En revanche, le contournement peut être effectué par le quartier du Toulon, la route d'Angoulême, la Rampinsolle et encore via le bourg de Châmiers (allée du port).

Les principaux axes interdits à la circulation ce dimanche à Périgueux :