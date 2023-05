Dumping social en mer : licencier des marins français ? "Pas question de délocaliser" pour la Brittany Ferries

Jean-Marc Roué, le président du conseil de surveillance de la Brittany Ferries et Christophe Mathieu, le président du directoire de la compagnie maritime basée à Roscoff, signent une tribune dans l'hebdomadaire "Le Marin". Elle s'intitule : "Dumping social : à quand une Europe qui protège sur terre... et sur mer ?"

Dans le collimateur de la compagnie roscovite, les pavillons accordés à des bateaux par Chypre et Malte, dans l'Union européenne depuis 2014. Selon les dirigeants, ils s'apparenteraient à des pavillons de complaisance, pour permettre à des compagnies d'employer du personnel non-européen et non-soumis à la réglementation européenne : "Leurs salariés travaillent sans relâche pour quelques livres par jour. Jusqu’à dix-sept semaines en mer, travaillant sept jours sur sept, ces marins n’ont ni protection sociale, ni droits à la retraite, ni congés payés, ni temps de récupération adapté", peut-on lire dans l'hebdomadaire.

Ils en appellent à la commission transport du parlement européen.

Dumping social en mer

Ça porte préjudice à la Brittany Ferries, même sur le trafic Transmanche, affirme Christophe Mathieu : "L'opérateur "Irish Ferries" est allé s'installer il y a un an avec ce modèle-là sur le Pas-de-Calais. On pouvait tolérer ce modèle quand ils le concurrençaient uniquement sur la ligne vers Cherbourg. Mais c'est un modèle qui a eu pour effet d'entraîner P&O, autre grande compagnie du transmanche, à adopter le même modèle."

Et c'est au niveau de la main d'œuvre que les règles ne sont pas les mêmes notamment. "Ces opérateurs utilisent un trou dans la législation européenne. Ils utilisent des marins qui ne sont pas européens, qu'ils paient très peu cher et qu'ils font travailler très longtemps. C'est un modèle qui est en train de gagner Douvres-Calais. Et c'est pour nous la ligne la plus importante, c'est celle qui structure beaucoup de choses au niveau des prix et notamment du fret."

Et la situation risque de prendre de l'ampleur : "D'où notre cri d'alarme avec Jean-Marc Roué (PDG de Brittany Ferries) : si demain DFDS Seaways, qui est le troisième opérateur et qui le dit de manière très claire, suit le même modèle en licenciant les marins français et anglais sur ses lignes de Dunkerque et Calais, nous, Brittany Ferries, on va se retrouver complètement à l'écart avec des coûts de production trop élevés. Car nous, il est hors de question qu'on délocalise les emplois puisque vous savez très bien qu'en Bretagne, Brittany Ferries est viscéralement génétiquement attachée à donner de l'emploi aux Bretons. Pas question qu'on aille délocaliser des emplois. Mais en même temps, si les pouvoirs publics n'arrêtent pas la délocalisation des emplois dans le ferry qui amène à un énorme décalage de deux coûts, on a problème".