Dunkerque : le succès du bus gratuit se confirme

Par Matthieu Darriet, France Bleu Nord

A Dunkerque, le bus gratuit continue sur sa lancée. Après le rush du lancement, en septembre, du nouveau réseau de transports publics, les chiffres sont toujours à la hausse au bout de quatre mois. Plus 120% le week-end et en semaine, c’est plus 50% de fréquentation. Et ce n'est pas fini.