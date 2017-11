Dysfonctionnement des RER A et B : Les voyageurs seront dédommagés

C'est la région qui a décidé de mettre la main au porte-monnaie. Les voyageurs impactés par les gros problèmes de ces dernières semaines sur ces lignes percevront entre 10 et 20 €. 500 000 personnes sont concernées pour un coût estimé à 10 millions d'euros.

Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et d’Ile-de-France Mobilités a pris la décision de dédommager les voyageurs du RER A et du RER B qui ont subi des perturbations d’une ampleur exceptionnelle ces dernières semaines en raison de grands chantiers de travaux sur le réseau.

Dans un communiqué de presse :

Ile-de-France Mobilités regrette que les réunions entre les opérateurs et les associations d’usagers n’aient pas permis de déboucher sur un geste commercial de la part de la RATP et de la SNCF. Ile-de-France Mobilités se substitue donc aux opérateurs et avancera intégralement les dédommagements qui seront versés aux voyageurs.