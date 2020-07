"Dysfonctionnements" des trains normands : la région arrête de payer la SNCF

La tension monte encore un peu plus entre la région Normandie et la SNCF. Après avoir annoncé qu'il lançait un recours contre la compagnie ferroviaire, Hervé Morin enfonce le clou en suspendant les paiements "jusqu'à ce qu'un plan d'actions crédible soit mis en place".

Cela faisait plusieurs mois que le feu couvait entre Hervé Morin et la SNCF. Désormais, le président de la région Normandie passe aux actes. Il annonce ce mardi que la collectivité suspend ses paiements à l'opérateur ferroviaire "jusqu'à ce qu'un plan d'actions crédible soit mis en place". Hervé Morin demande par ailleurs au PDG de la SNCF une réunion d'urgence, après de nombreux dysfonctionnements, retards et trains supprimés.

Déjà hier lundi, lors de l'inauguration d'une nouvelle passerelle piétonne en gare de Gisors, dans l'Eure, Hervé Morin s'était exprimé avec véhémence sur l'organisation des trains normands : "déjà qu'on a des rames qui sont très vieilles, déjà qu'on a des trains qui sont souvent en panne, quand on a des trains qui sont globalement en bon état on trouve le moyen à cause de travaux d'en mettre la moitié sur le carreau."

Le président de région fait là référence au souci technique repéré la semaine dernière et qui a rendu inutilisable huit rames. Il annonce l'engagement d'une procédure pour obtenir indemnisation de la collectivité, permettant d'indemniser les usagers.