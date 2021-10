Dysfonctionnements dans le transport scolaire : le coup de colère du président du Département du Loiret

Marc Gaudet n'est pas coutumier des coups de colère, mais "ça suffit !", explique le président du conseil départemental du Loiret, ce mercredi, après avoir pris connaissance des informations de France Bleu Orléans "expliquant que des collégiens d’Artenay ont été contraints de s'asseoir par terre par manque de place dans leur bus scolaire".

Pas une semaine sans qu'on me signale un problème !"

L'élu estime que la Région Centre-Val de Loire, qui a la charge du transport scolaire depuis quatre ans désormais (suite à la loi NOTRE), n'est pas en capacité d'apporter des réponses satisfaisantes aux parents et élèves confrontés à ces dysfonctionnements sur le réseau de transport scolaire Rémi : "il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas un courrier de parents qui se plaignent d'un problème !"

Marc Gaudet sollicite les principaux des collèges du Loiret

L'élu annonce avoir "décidé de solliciter dès jeudi l’ensemble des principaux de collège afin que me soient remontés tous les dysfonctionnements constatés depuis la rentrée de septembre sur les lignes de cars scolaires Rémi : non desserte des arrêts de bus, retards fréquents, suppression des horaires de passage des bus, etc…"

Marc Gaudet, le président UDI du Conseil départemental du Loiret était l'invité de France Bleu Orléans. © Radio France - Antoine Denechere

Marc Gaudet rappelle que le Département n’assure plus la gestion des transports scolaires depuis le 1er septembre 2017, désormais confiée aux conseils régionaux, mais que "c’est pourtant auprès des conseillers départementaux que les Loirétains formulent leurs reproches et leurs critiques face ces problématiques quotidiennes qui touchent nos élèves".

Je ne cesse d'alerter le président de la Région !"

"Depuis 2017, je ne cesse d’alerter le président de la Région [François Bonneau, PS] à ce sujet. A chaque sollicitation, j’interviens auprès de lui. Mais les réponses de la Région sont toujours très « administratives » ! Ce sujet, désormais géré à l’échelle régionale, se heurte régulièrement à l’application stricte d’un règlement, faisant fi aussi bien des retours du terrain que des avis des élus locaux. Avant 2017, les conseillers départementaux se retrouvaient en 1ère ligne face aux parents d’élèves et se déplaçaient systématiquement sur le terrain aux côtés des familles et des maires", écrit Marc Gaudet dans un communiqué.

"A l’issue de ce recensement, le Département accompagné des maires des communes concernées pourra ainsi engager une discussion avec les élus régionaux afin de trouver des solutions pérennes et acceptables en termes de sécurité et de bien-être pour nos collégiens et leurs familles", poursuit le président du Département du Loiret.