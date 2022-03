Easy Jet débarque à l'aéroport de Limoges avec une ligne pour Londres

La compagnie aérienne low cost Easy Jet a jeté son dévolu sur Limoges Bellegarde pour ouvrir une nouvelle ligne et se poser ainsi dans un 23ème aéroport français. A partir du 1er mai prochain, elle proposera une liaison trois fois par semaine entre l'ex-capitale du Limousin et l'aéroport de Londres Gatwick, au sud de la capitale britannique. Cette liaison saisonnière sera assurée les mardis, jeudis et dimanches, jusqu'au 27 octobre. C'est la première fois que Limoges est intégré dans le réseau Easy Jet, avec des billets vendus à partir de 33 euros pour un aller simple.

Esay Jet sera la cinquième compagnie à proposer des vols au départ de l'aéroport de Limoges Bellegarde. L'Angleterre est déjà desservie par Ryanair avec des liaisons vers Londres Stansted (au nord-est de la capitale britannique), East-Midlands, Manchester, Bristol et Leeds Bradford. British Airways propose aussi des vols saisonniers vers Southampton. Pour la France, les liaison vers Paris Orly et Lyon sont assurées par Chalair, tandis que la compagnie Volotea se charge des vols saisonniers entre Limoges et Ajaccio.