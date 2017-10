EasyJet annonce 110 emplois sur sa base à l'aéroport de Bordeaux et cinq nouvelles destinations

La compagnie britannique va ouvrir une base sur l'aéroport de Bordeaux Mérignac. Elle va employer 110 salariés supplémentaires. Dans le même temps, elle va lancer cinq nouvelles destinations au départ de Bordeaux au printemps prochain.

La compagnie easyJet a annoncé ce lundi à Bordeaux son intention de renforcer sa présence sur l'aéroport de Bordeaux Mérignac. Principale nouveauté, elle va ouvrir sur place sa 6ème base en France après Orly, Roissy, Lyon, Nice et Toulouse. "Aujourd'hui, si on veut ouvrir de nouvelles destinations depuis Bordeaux, il faut mettre des avions à domicile", explique François Bacchetta, le directeur France d'easyJet. La compagnie va donc installer une base équipée de trois avions A320 sur l'aéroport. Cela devrait lui permettre d'accroître son trafic ce 20% en 2018 pour dépasser le cap des 2 millions de passagers. Pour cela, easyJet annonce la création de 110 emplois directs pour lesquels les recrutements ont déjà débuté. Il s'agit de postes de personnels de cabine et de pilotes sous contrat de droit français.

François Bacchetta : "Nous allons mieux coller à la demande de l'économie locale" Copier

De nouvelles lignes au printemps

EasyJet, présente à Mérignac depuis onze ans et qui représente 28% du trafic de l'aéroport, se donne les moyens d'augmenter sa présence bordelaise. Cela va se matérialiser par des fréquences plus importantes sur certains vols comme Lyon, Marseille, Nice ou Londres Gatwick. Et la compagnie va élargir encore son offre avec cinq nouvelles destinations dès le prochain printemps. Mais il faudra patienter encore un peu pour les connaître. EasyJet refuse pour le moment de les dévoiler.