Easyjet met une option d'achat pour 56 Airbus A320neo

Easyjet annonce ce 21 juin qu'elle a conclu une option d'achat pour 56 Airbus A320neo. La compagnie précise que le prix payé est moins élevé que le prix catalogue grâce à des ristournes obtenues dans le cadre d'un contrat de 2013.

Collaboration Airbus / EasyJet pérennisée jusqu'en 2028

L'accord entre Airbus et EasyJet prévoit aussi la conversion de 18 appareils A320neo en A321neo. Les 56 A320neo devraient être livrés entre 2026 et 2029, et les 18 A321neo entre 2024 et 2027.

Ces nouveaux avions de la famille A320 consomment 15 à 25% de carburant en moins, et permettent de transporter plus de passagers. EasyJet possède près de 450 appareils Airbus, et une centaine de Boeing.

Malgré la reprise du trafic aérien et les affaires qui reprennent, EasyJet connait ces derniers mois quelques turbulences. Comme d'autres compagnies, elle fait face à une pénurie de main d'œuvre. Le transporteur a ainsi dû réduire ses prévisions de capacité de vols pour la saison estivale, notamment sur les aéroports de Londres-Gatwick et Amsterdam.