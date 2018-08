La compagnie low cost EasyJet prévoit 10 vols par semaine entre Pau et Paris Roissy Charles-de-Gaulle pendant un mois du 4 février au 4 mars, pendant les vacances d'hiver notamment.

EasyJet débarque pour la première fois à l'aéroport de Pau. La compagnie britannique ouvre une liaison entre Pau et Paris sur une période d'un mois cet hiver. 10 vols par semaine sont prévus entre Pau et Roissy Charles-de-Gaulle du 4 février au 4 mars, pendant les vacances d'hiver notamment, pour permettre aux Parisiens, par exemple, de venir skier dans les Pyrénées. Des navettes assureront la liaison avec les stations de ski, comme ce fut le cas avec des vols Hop-Air France en provenance de Lille, l'hiver dernier.

Un test sur un mois

C'est un concurrent qui arrive pour Air France, qui était jusque là, la seule compagnie à exploiter cette ligne Pau-Paris. C'est aussi un véritable test pendant un mois pour l'aéroport de Pau-Pyrénées qui essaie de faire venir des compagnies à bas prix depuis longtemps. Il aura fallu environ neuf mois de négociations avec Easyjet, pour convaincre la compagnie de venir jusqu'en Béarn.

On se souvient que l'aéroport de Pau a déjà tenté l’expérience du low cost avec Ryanair il y a quelques années, mais sur une déserte de Beauvais. Volotea aussi propose cet été 2 vols par semaine vers Nice. Cet hiver, il y aura davantage de fréquences avec Easyjet avec minimum 1 vol par jour, et même 2 les lundi, jeudi et vendredi, avec des avions de grande capacité, des A320 de 186 places. La compagnie jugera ensuite si le test est concluant. Comptez environ 75 euros l'aller-retour, sans bagage, les billets sont déjà en vente.