EasyJet propose 4 vols aller-retour Montpellier-Paris au mois d’août

C'est une première, à partir du 2 août, la compagnie easyjet va proposer 4 vols aller-retour entre l'aéroport de Montpellier et Paris orly. Depuis la crise du coronavirus , la ligne n'est plus assurée par Air France.

_"Cette ligne contribuera à la relance du tourisme sur notre territoire, et permettra aux habitants de Montpellier et sa région de se rendre dans la capitale,"_se réjouit Emmanuel Brehmer, le Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée.

Des vols à petit prix , à partir de 30 euros l'aller simple, les lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Easyjet n'assurera cette liaison que pendant le mois d’août.

La compagnie EasyJet assure être en conformité avec les mesures de sécurité sanitaires comme le renforcement du nettoyage et de la désinfection des avions et l'obligation pour les passagers et l'équipage de porter des masques