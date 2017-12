Le compagnie low-cost a annoncé ce mardi sept nouvelles liaisons au départ de l'aéroport de Bordeaux Mérignac : Bastia, Catane, Faro, Héraklion, Luxembourg, Londres Southend et Tel Aviv.

EasyJet a transporté 1,7 millions de passagers depuis et vers Bordeaux en 2017. L’ouverture de ces 7 nouvelles lignes porte à 29 le nombre de destinations desservies par la compagnie à Bordeaux et lui permet de consolider sa 2ème place sur l’aéroport derrière Air France avec 28 % de parts de marché.

Une base et 110 emplois en 2018

En 2018, easyJet va poursuivre croissance à Bordeaux avec l’ouverture de trois nouvelles destinations pour les voyageurs d'affaires qui représentent 17,2% des passagers de la compagnie à Bordeaux : Luxembourg, Londres Southend et Tel Aviv. En qui concerne les destinations de vacances, quatre nouvelles liaisons sont prévues pour l'été : Bastia, Catane, Faro et Héraklion.

à lire EasyJet annonce 110 emplois sur sa base à l'aéroport de Bordeaux et cinq nouvelles destinations

Alors qu’easyJet opère à Bordeaux depuis 2006, l’ouverture de la base de Bordeaux et l’arrivée de trois avions prévues pour le printemps 2018 porteront à plus de 2,2 millions de sièges la capacité à Bordeaux soit une croissance de 21 %. Ces nouveautés permettront notamment d’ajouter plus de 400 000 sièges rien que sur la période estivale. Par ailleurs, cette nouvelle base offrira à easyJet l’opportunité de recruter 110 collaborateurs à Bordeaux.