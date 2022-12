Eboulement dans la Tinée : la RM 2205 reste fermée jusqu'à "nouvel ordre"

Suite à l’éboulement entrainant la coupure de la circulation, ce vendredi 9 décembre, de la RM 2205 dans les deux sens, au niveau de Rimplas, les équipes de la Métropole sont mobilisées pour réaliser des travaux de purges conséquents qui se poursuivront demain. La RM 2205 restera ainsi fermée à la circulation dans les deux sens aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre.

En attendant, des déviations ont été mises en place par la RM 2565 (Vallée de la Vésubie) via Saint-Martin-Vésubie et la Colmiane ou par la RD28 (Vallée du Cians), puis par le col de la Couillole (RD et RM30) jusqu’à Saint-Sauveur-sur-Tinée. L’accès aux stations de ski reste possible par ces itinéraires.

Cette situation entraînera des ajustements sur certaines lignes scolaires métropolitaines et sur le réseau Lignes d’Azur.

- Les lignes 91, 92, 100% Neige 91 et 100% Neige 92 sont maintenus en passant par la Colmiane. Les arrêts entre "Rimplas Gare" et "Plan du Var" ne sont pas desservis.

- Les lignes scolaires à destination du collège Saint Blaise et du lycée de la Montagne au départ de la Basse Tinée (la Tour-sur-Tinée, Clans, Tournefort et Bairols) ne pourront être desservies demain. Les établissements ainsi que les parents d’élèves ont été informés.

- Les autres lignes scolaires de la vallée de la Tinée à destination des établissements du secondaire du Haut-Pays sont maintenues (lignes RI1 au départ de Rimplas, VA2 au départ de Lantosque, VA3 au départ d’Auron, VA10 au départ de la Colmiane, RO1 au départ de Roubion, ST1 au départ d’Isola, ST2 au départ de Auron, ST3 au départ de Saint-Dalmas-le-Selvage).

- Les autres lignes scolaires de la vallée de la Tinée à destination des établissements du primaire du Haut-Pays sont maintenues (lignes RO1 au départ de Roubion, BA1 au départ de Bancairon, ST3 au départ de Saint-Dalmas-le-Selvage, BS1 au départ de Bairols, TC3 au départ de Tournefort, LT2 au départ de la Tour-sur-Tinée, TC4 au départ de la Courbaisse).

- Les lignes desservant les internats de la vallée de la Tinée (741, 742 et 743) sont maintenues.