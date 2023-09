Éboulement en Maurienne : des cars de substitution dès lundi pour la rentrée scolaire

Malgré l’éboulement qui a coupé routes et voie ferrée, la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce "la continuité de service des transports scolaires et des transports commerciaux (billets TER) en Haute-Maurienne".

En raison de la coupure de la ligne ferroviaire suite à l'éboulement , les transports scolaires entre Modane, Saint-Michel-Valloire et Saint-Jean-de-Maurienne, qui sont habituellement effectués par le train, seront réalisés dès ce lundi 4 septembre, jour de la rentrée scolaire, par des autocars de substitution.

Toutes les informations sont disponibles sur ce lien . Les transports des usagers commerciaux SNCF sont également assurés par des navettes de substitution routières (autocars), les détails sont à retrouver ici .

"Les itinéraires, et donc la durée des trajets, seront adaptés au fur et à mesure des évolutions de la situation et notamment dès la réouverture, même partielle, de l’autoroute A43" , indique la région dans un communiqué.