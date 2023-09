Éboulement en Maurienne : des largages d'eau en hélicoptère pour purger les dernières roches instables

Cette semaine, la SNCF faisait un premier bilan des travaux effectués près du tunnel ferroviaire qui passe au niveau de la falaise du Praz en Maurienne (Savoie). La suite est pour le moins impressionnante. D'après les informations de France Bleu Pays de Savoie, c'est un ballet d'hélicoptères qui doit s'activer ce dimanche matin au-dessus de la falaise. Ces derniers vont larguer de grandes quantités d'eau sur la roche, pour purger les 3 à 4.000 mètres cubes qui menacent encore de s'effondrer.

Circulation interrompue

C'est une opération risquée et très technique. Au début, les spécialistes penchaient plutôt pour des explosifs, mais c'est une "purge hydraulique" qui a finalement été retenue. Le but est de provoquer volontairement des éboulis pour retirer les dernières roches instables, qui mettent danger la pérennité du tunnel ferroviaire, et empêchent l'intervention d'ouvriers pour des raisons de sécurité.

Un aperçu des conteneurs installés pour sécuriser l'A43 face au risque d'éboulement. - NGE Fondations.

Pendant cette opération, la circulation va être interrompue dans les deux sens sur l'A43 entre le Freney et Saint-Michel-de-Maurienne. Les véhicules pourront emprunter une déviation par Saint-André, par contre les poids lourds et les bus devront attendre la fin de cette purge de falaise.

Protection des infrastructures

La société d'exploitation de l'A43 prend cette décision par précaution au vu de l'ampleur du chantier ce dimanche. Il y a un risque d'immenses nuages de poussières , qui pourraient alors complètement obstruer la vision des conducteurs. Mais aussi, les éboulements qui vont être déclenchés risquent de secouer un peu les installations de protection.

Trois étages de conteneurs ont été installés sur 250 mètres de long pour bloquer ces pierres, ainsi que 500 sacs de sables, et six bennes de déchetteries remplies. Tout cela pour éviter les dégâts sur le bitume. Si tout se déroule normalement, la circulation devrait reprendre d'ici la fin de la matinée.