Éboulement en Maurienne : l'accès au tunnel du Mont-Blanc saturé, les poids lourds invités à prendre l'A8

La circulation reste perturbée en Savoie et Haute-Savoie deux jours après l'éboulement de grande ampleur survenu dimanche soir en Maurienne , au niveau de la falaise de la Praz, au Freney. Si le tunnel du Mont-Blanc reste ouvert aux poids lourds, il leur est demandé de privilégier l'A8 direction l'Italie, Vintimille. Trois questions simples pour y voir plus clair.

Les poids lourds peuvent-t-il emprunter le tunnel du Fréjus ?

Non. Le tunnel du Fréjus (Savoie) reste ouvert aux véhicules légers mais il est fermé depuis dimanche soir aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Quand les camions se présentent côté italien, la traversée du tunnel leur est interdite. Quand il se présentent côté français sur l'A43 à la barrière de péage de Saint-Michel-de-Maurienne, il leur est demandé de faire demi-tour.

Le transport de marchandises peut-il continuer en Maurienne ?

Oui. Des convois spéciaux (noria), pour les camions dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 19 tonnes, vont être programmés dans les jours qui viennent, via la RD 215 et les communes de Saint-André et du Freney, avec une zone d'attente à Saint-Michel-de-Maurienne. Objectif : desservir le bassin de vie de Modane et y acheminer les marchandises nécessaires au bon fonctionnement économique local (supermarchés, restaurants, stations-essence). Dans le sens Saint-Jean-de-Maurienne-Modane, les convois se feront sous escorte de la gendarmerie.

Les poids lourds peuvent-il emprunter le tunnel du Mont-Blanc ?

Oui. Si le tunnel du Mont-Blanc (Haute-Savoie) a été provisoirement fermé aux camions lundi dans la soirée, cette interdiction ponctuelle a été levée mardi matin : le tunnel du Mont-Blanc est de nouveau ouvert aux poids lourds (sauf ceux qui transportent des matières dangereuses). Malgré tout, il leur est vivement conseillé d'emprunter l'A8 dans le sud de la France, direction Vintimille (Italie).

Trafic saturé au tunnel du Mont-Blanc

Ce mardi après-midi, on observait plus de 3 heures d'attente côté français et plus de 8,5 kilomètres de bouchons. Sur son site internet , l'ATMB, qui gère l'accès au tunnel, invite les poids lourds à s'arrêter sur les aires de Bonneville et Valleiry. Les poids lourds sont stockés sur l’aire de régulation de Passy. En direction de Chamonix, les véhicules légers ont l’obligation d’emprunter la sortie n°21 Passy.