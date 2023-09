Éboulement en Maurienne : l'autoroute A43 est désormais rouverte

C'est une bonne nouvelle pour tous les habitants de la vallée de la Maurienne. L'autoroute A43, fermée depuis le 27 août dernier après un éboulement important au lieu-dit La Praz, sur la commune du Freney, a pu rouvrir à la circulation ce vendredi soir à 20h55, a-t-on appris de sources concordantes. L'accès des poids-lourds au Tunnel du Fréjus, qui dessert l'Italie, est donc de nouveau autorisé, de quoi désengorger le Tunnel du Mont-Blanc, itinéraire alternatif vers lequel avait été reporté le trafic routier ces derniers jours.

Des travaux de sécurisation r éalisés à la demande de la Société française du Tunnel routier du Fréjus (SFTRF) par NGE Fondations, filiale du groupe NGE, ont permis ces derniers jours de sécuriser le viaduc de l’A43 situé au pied de la falaise qui s’est effondrée, avec "la pose et l’ancrage de 60 conteneurs, long de 12 mètres et positionnés sur 3 étages, sur un linéaire de 250 mètres". Objectif : protéger les usagers contre de potentiels éclats de roches dus aux éboulements.

60 conteneurs ont été positionnés sur 250 mètres - NGE Fondations

Circulation dégradée

La circulation sur cette portion de l'A43 a pu reprendre "en mode dégradé", sur deux des quatre voies. Un arrêté préfectoral a été pris vendredi soir pour permettre la mise en circulation bidirectionnelle de l'A43 sur ce secteur, au moment où se faisaient les derniers travaux de sécurisation (panneaux de signalisation, bandes réfléchissantes etc.). La vitesse de circulation sur cette section entre Saint-Michel-de-Maurienne et Le Freney est limitée à 50 km/h. Afin de s’assurer du respect des nouvelles règles de circulation, en particulier dans la traversée de Saint-André, des patrouilles de la gendarmerie nationale sont maintenues.

La reprise du trafic routier dans le Tunnel du Fréjus se fait "aux conditions habituelles", précise la SFTRF. Comme le reste de l'année, les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes ne peuvent pas emprunter le tunnel côté français de samedi soir 22h, jusqu'au lendemain (dimanche soir) 22h.

Concernant la reprise du trafic ferroviaire, le ministre des Transports Clément Beaune, invité du 6/9 de France Bleu Pays de Savoie ce vendredi a indiqué que "ça prendrait plus de temps" : "ce sera au moins deux mois et sans doute plus, de fermeture du trafic ferroviaire", car il faut "d'abord tout dégager pour accéder au tunnel ferroviaire et ensuite aller voir les dommages et intervenir".

Travaux du Tunnel du Mont-Blanc

Cette réouverture de l'A43 va permettre de lancer dans "quelques jours" des travaux de maintenance sur le Tunnel du Mont-Blanc, initialement prévu le 4 septembre. La période des travaux, qui avaient été reportés pour éviter un engorgement de cet axe de circulation majeur entre la France et l'Italie, sera "sans doute" raccourcie, "plutôt autour de sept semaines" contre quinze prévues initialement, a précisé le ministre.

