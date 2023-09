Éboulement en Maurienne : la SNCF dresse un premier bilan des dégâts sur la voie ferrée

Plus de trois semaines après le gros éboulement en Maurienne à hauteur de la commune du Freney , la SNCF fait le point sur les travaux à réaliser pour essayer de rétablir une liaison ferroviaire jusqu'à Modane. Plus de 10 000 mètres cubes de roche se sont détachés de la paroi et sont tombés sur le tunnel habituellement emprunté par les trains. Il s'agit du plus gros éboulement sur le réseau ferré depuis 45 ans. La voie est donc toujours fermée tout comme la départementale 1006, alors que l'autoroute A43 a pu rouvrir le 8 septembre au soir .

Il faut sécuriser la falaise avant de commencer les travaux

Les expertises menées par la SNCF et les entreprises partenaires confirment qu'il n'y aura pas de réouverture avant plusieurs semaines. Les travaux de remise en état des installations n'ont toujours pas commencé et ils ne commenceront pas tant que les 3 à 4 000 mètres cubes de roches instables, qui menacent encore de se détacher de la falaise, n'auront pas été purgées.

Une opération délicate, puisqu'il faudra éviter au maximum de surcharger le tunnel, qui supporte déjà le poids des gravats du premier éboulement. Le risque, c'est que la galerie ferroviaire de 180 mètres de long s'effondre. Il faudrait alors tout reconstruire. C'est pour cette raison que le tunnel est actuellement sous haute surveillance : des capteurs ont été installés et guettent presque en temps réel le moindre mouvement de l'ouvrage.

La structure du tunnel n'a pas été touchée

Selon les premières informations de la SNCF, seule une partie de l'entrée de la galerie a été emportée par l'éboulement, la structure n'a pas été touchée. Une caténaire a été détruite et les voies ont été endommagées sur une trentaine de mètres. Il va falloir tout réparer et surtout évacuer méthodiquement les blocs de roches qui recouvrent le tunnel, après avoir installé de nouveaux filets de protection sur la falaise.

Le SNCF s'est engagée à donner des informations plus précises fin septembre concernant l'avancement du chantier et une possible date de réouverture de la ligne.