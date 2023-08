Éboulement en Maurienne : "Le trafic transalpin est en état d'urgence absolue", alerte le maire de Chamonix

Avec la fermeture du tunnel du Fréjus aux poids lourds et la suspension du trafic ferroviaire en Maurienne, suite à l'éboulement survenu dimanche en Maurienne , et la fermeture prévue du tunnel du Mont-Blanc pour rénovation, la situation est "très inquiétante", estime Eric Fournier le maire de Chamonix. "On peut dire que le trafic transalpin est en état d'urgence absolue, on a d'un côté l'axe de la Maurienne qui vient de subir (l'éboulement) et cette fermeture, et on a de l'autre côté un itinéraire du tunnel du Mont-Blanc qui a des temps d'attente qui avoisinent les trois heures, qui doit normalement fermer lundi prochain pour rénovation lourde, parce qu'on est sur un tunnel de 1965 qui doit être rénové. Donc on a un tunnel fermé par accident et un tunnel qui devrait fermer. Tout cela montre à quel point notre transport transalpin est complètement en urgence".

"Trois heures de bouchons avec des centaines de camions bloqués, c'est terrible"

"Il est absolument impératif de prendre les mesures d'investissements sur le report modal et sur le ferroviaire avec le Lyon-Turin. C'est ce qu'on attend depuis des années. Mais le signal qui vient encore une fois d'être donné est terriblement mauvais sur le plan environnemental, parce que trois heures de bouchons avec des centaines et des centaines de camions qui sont stockés le long de la voie et qui accélèrent, redémarrent, s'arrêtent, c'est terrible. Et puis sur le plan économique, pour la logistique de nos entreprises, c'est vraiment terrible. Donc il est urgent de prendre les décisions qui s'imposent sur le report modal", insiste Eric Fournier.

Accélérer le Lyon-Turin, "un enjeu environnemental"

Dans un communiqué, les quatre maires de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc appellent à accélérer le report modal du fret de la route vers le rail entre la France et l'Italie via le Lyon-Turin. "Alors que la moyenne journalière est habituellement de 1.500 camions en cette saison, les autorités comptabilisaient ce lundi 3.000 semi-remorques en plus des flux touristiques habituels". Accélérer le Lyon-Turin est "un enjeu environnemental et de protection des vallées alpines comme de leurs habitants", écrivent-ils dans le communiqué.

Rappelons que la question des voies d'accès côté français n'est toujours pas tranchée . Les élus appellent à "la réalisation du scénario le plus ambitieux côté français, seul projet permettant selon eux, de passer de 8% à 40% de marchandises transportées par train entre la France et l’Italie, et ainsi de reporter plus d’un million de camions sur le rail".

Trafic saturé au tunnel du Mont-Blanc

Depuis ce mardi 29 août, les conditions de circulation pour accéder au tunnel du Mont-Blanc sont très difficiles. Mardi, dans la haute vallée de l'Arve, le temps d'attente pour accéder à l'entrée du tunnel pour les poids lourds a atteint 4h30, au plus fort de la journée. Des mesures de délestage du trafic poids lourds ont été activées en début d’après-midi, pour orienter les camions vers l'A8 et Vintimille (Italie). La journée de mercredi a été similaire, avec plusieurs kilomètres de bouchons sont déjà recensés. "Le préfet de la Haute-Savoie invite les conducteurs de poids lourds, à ne pas s’engager en direction de la vallée de l'Arve pour accéder au tunnel du Mont-Blanc, mais d’emprunter les routes alternatives recommandées (vers l’A8 et Vintimille) et pour l’ensemble des usagers, lorsque cela est possible, de reporter les déplacements dans le secteur".