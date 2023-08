Éboulement en Maurienne : une réouverture de l'A43 "d'ici 8 jours", travaux reportés au tunnel du Mont-Blanc

L'A43, fermée depuis dimanche dernier après l'éboulement survenu en Maurienne , ne pourra pas rouvrir d'ici la fin de semaine, car selon les expertises, "3.000 m³ de roches présentent toujours des risques". "Nous espérons pouvoir rouvrir l'autoroute sous huit jours, mais il faudra évidemment affiner cette estimation, car avant la réouverture, il y a forcément un certain nombre de précautions à prendre (...) les équipes ne pourront intervenir que si les conditions météo le permettent", a précisé ce jeudi lors d'un déplacement à Saint-Jean-de-Maurienne le ministre des Transports Clément Beaune. La réouverture de l’A43 se fera avec des mesures de protection : des conteneurs et sacs de sable vont être mis en place au niveau des piles du pont.

Pas de reprise du trafic ferroviaire "avant deux mois"

Concernant le trafic ferroviaire, il ne sera pas rétabli "avant plusieurs semaines, avant au moins deux mois (...) il faut avoir accès à la galerie, au tunnel, et ce n'est pas possible encore aujourd'hui en toute sécurité, et ensuite, il faudra évaluer et mettre en œuvre les mesures de sécurité, de travaux", mais "nous préciserons les choses dans les semaines qui viennent en fonction des évaluations de sécurité", a-t-il indiqué. "La SNCF qui assure par train d'habitude un certain nombre de transports scolaires trouve des solutions avec la Région et les services de l'État pour chacun puisse avoir une solution dès la rentrée, dès lundi prochain, et ensuite les choses seront plus faciles après la réouverture de l'A43".

Le début des travaux du tunnel du Mont-Blanc reporté

Le ministre annonce également le report de la longue fermeture prévue lundi pour maintenance du tunnel du Mont-Blanc afin de ne pas congestionner le trafic routier après la fermeture du tunnel de Fréjus consécutive à l'éboulement. "J’en ai parlé avec le maire de Chamonix, mais aussi avec mon homologue italien Matteo Salvini (vice-Premier ministre italien chargé des transports). C’est aussi une demande italienne et donc nous reporterons au moins de quelques jours les travaux du tunnel du Mont Blanc", a déclaré Clément Beaune en Savoie.

"Pour être clair, il n’y aura pas en même temps une fermeture de l’A43 et du tunnel du Fréjus et du tunnel du Mont-Blanc, ce serait insoutenable pour les vallées, pour la circulation et cela créerait un engorgement beaucoup trop grand", insiste Clément Beaune. Les travaux seront "probablement reportés à septembre 2024", ont de leur côté annoncé des sources ministérielles italiennes.

Le tunnel du Mont-Blanc devait être fermé à la circulation du 4 septembre au 18 décembre pour de lourds travaux de maintenance. Des centaines de véhicules légers et de camions y transitent chaque jour, ainsi que par le tunnel de Fréjus. Mais celui-ci a été interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes la semaine dernière et jusqu'à nouvel ordre, après un éboulement spectaculaire de rochers en vallée de la Maurienne (Savoie), un axe majeur entre la France et l'Italie du Nord.