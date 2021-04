Échangeur de Connerré : les poids-lourds passeront bien par la rue de la gare

La question épineuse du trafic des poids-lourds à Connerré a été tranchée ce jeudi 15 avril et ce quatre jours avant la mise en service de l'échangeur autoroutier de l'A11.

Plusieurs propositions de la ville ont été retoquées

Arnaud Mongella, le maire de Connerré voulait interdire à ces camions de sortir dans sa commune en attendant la livraison de la route reliant cet échangeur de l’autoroute A11 à la départementale RD323. Toutefois, le préfet de la Sarthe a refusé de prendre un arrêté en ce sens : "Nous avions négocié avec la société Vinci Autoroute qui nous a donné son accord pour empêcher les poids-lourds d'emprunter cet échangeur. Puis, le préfet nous a indiqué qu'il n'y avait pas de fondement juridique pour qu'il puisse prendre un arrêté".

Il n'y aura pas de déviation pour les poids-lourds

L'édile a donc planché sur une deuxième solution. Il a trouvé un accord avec ses homologues des communes voisines (Beillé, Tuffé, Vouvray et Duneau), pour mettre en place une déviation pour les poids-lourds. "Ce n'était pas une solution satisfaisante puisque ces communes rencontrent déjà des problèmes de sécurité routière, les axes n'y sont pas forcément dimensionnés pour recevoir des poids-lourds mais les maires avaient accepté, par solidarité, de mettre en place une déviation sur leur territoire".

Mais cette fois, Arnaud Mongella s'est heurté à une nouvelle embûche : les services de l'Etat et le conseil départemental ont donné leur accord à ce projet, en indiquant néanmoins que la mise en place et le suivi de cette déviation était à la charge de la municipalité. "La commune n'en a pas les moyens. Ce n'est pas tant un problème de moyens financiers, puisqu'il s'agissait d'installer quelques panneaux. Mais c'est un problème de moyens techniques et humains. Il aurait fallu engager des agents, tous les jours pendant deux mois, pour veiller au bon fonctionnement de cette déviation : vérifier que les panneaux ne soient pas tombés, que le parcours soit sécurisé. Puis, je ne peux pas envoyer mes agents travailler sur un autre territoire pour des questions de responsabilité, en cas d'accident par exemple. Ils n'ont pas forcément à aller travailler sur d'autres territoires".

La réunion organisée ce jeudi 15 avril à la sous-préfecture de Mamers a douché les derniers espoirs du maire de Connerré. "On nous a redit que cette déviation resterait à la charge de sa ville. Nous ne sommes pas parvenus à trouver un accord mais nous avons essayé de pousser la négociation jusqu'au bout. Il y a eu un dernier point d'achoppement. C'est comme ça ... Nous allons donc prendre en charge la totalité du trafic à Connerré jusqu'à la livraison de la première partie du barreau autoroutier. Il n'y aura pas de déviation, les camions passeront dans les deux sens dans la rue de la Gare. C'était le premier scénario envisagé".

Je dis aux habitants : patience.

Arnaud Mongella annonce qu'il va prendre une série de mesures de sécurisation et de régulation du trafic routier. L'élu souhaite d'abord les dévoiler à ses administrés par courrier, avant de communiquer dans les médias. Il sait le sujet sensible. "Nous allons tout mettre en oeuvre pour limiter les conséquences de l'ouverture de cet échangeur aux poids-lourds Nous avons essayé de trouver des solutions alternatives, nous n'avons pas réussi à aller jusqu'au bout. On le sait, il y aura encore un peu de mécontentement des habitants à gérer jusqu'à _la mise en service de la première partie du barreau autoroutier, dans deux mois, qui permettra de soulager la rue de la gare_. En revanche, les camions vont passer dans des quartiers qui étaient jusqu'à présent épargnés de tout trafic routier. Nous le savions, c'est préparé. Aux habitants, je dis encore deux ans de patience et tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Les camions poids-lourds n'entreront plus du tout dans la commune". La deuxième partie du barreau autoroutier doit être livrée en 2023.