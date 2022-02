Echangeurs routiers sur l'A85 en Nord-Touraine : la concertation publique commence ce lundi

Après huit ans d'attentes et de pétitions, les deux demi-échangeurs sur l'A85 dans le Nord-Touraine devraient voir le jour en 2026. En attendant, ce lundi 21 février, est lancée une concertation publique sur le projet à Restigné. Habitants, élus et associations peuvent donner leur avis.

Cinq semaines pour donner son avis. Dès ce lundi 21 février et jusqu'au vendredi 25 mars, habitants, élus et associations du Nord-Touraine peuvent s'exprimer sur le projet d'échangeurs routiers sur l'autoroute A85. Une concertation publique est lancée sur le demi-échangeur de Restigné. Pour celui au nord de Langeais, la concertation aura lieu du 25 avril au 31 mai prochains.

Un demi-échangeur à Restigné pour désenclaver la vallée du Lathan

C'est une nouvelle étape du projet, après huit ans d'attentes des habitants et l'accord entre la préfecture et Cofiroute en mai dernier. L'objectif, désenclaver les communes du Lathan et permettre de réduire de quinze minutes le temps de trajet pour se rendre à Tours. Autre avantage, désengorger le centre-ville de Langeais qui voit passer 150 à 200 poids lourds quotidiennement. Au niveau de Restigné, il y aurait deux bretelles d'accès : l'une d'entrée dans le sens Angers-Tours, et l'une de sortie dans le sens Tours-Angers.

Le projet de demi-échangeur à Restigné prévoit une bretelle d'entrée et une bretelle de sortie sur l'autoroute A85. - Vinci Autoroutes

Un projet qui fait encore débat

Un projet qui fait encore débat chez certains. "Je trouve ça inutile. Il y a déjà la sortie Bourgueil à cinq kilomètres. Les habitants vont continuer de prendre l'échangeur gratuit actuel de Cinq-Mars-la-Pile pour aller à Tours", estime Emmanuel Bouchenard, président du collectif citoyen Vallée du Lathan et de la Roumer.

Même son de cloche chez Hugues Brun, maire de Savigné-sur-Lathan, qui aurait préféré un seul échangeur complet dans les deux sens de circulation, pour se rendre à la fois à Nantes et à Tours. "C'est évidemment Langeais Nord qui aurait dû être privilégié. C'est un bassin de vie de 6.000 habitants, qui tout d'un coup, sont à dix minutes de l'autoroute. Il y a aussi un enjeu économique avec de très belles entreprises implantées au nord de Langeais", explique-t-il.

Jusqu'au 25 mars pour donner son avis

Le maire, comme les autres élus du Lathan, les habitants, associations et acteurs économiques peuvent ainsi donner leur avis jusqu'au 25 mars, sur le site a85restigne.fr. Des rencontres publiques avec Vinci Autoroutes sont également prévues : le 24 février à Restigné, le 26 février à Coteaux-sur-Loire, le 8 mars à La Chapelle-sur-Loire et le 14 mars à Benais.

Prochaines étapes, la concertation publique pour le demi-échangeur de Langeais, qui aura lieu du 25 avril au 31 mai 2022. Les travaux devraient eux commencer en 2024, pour une mise en service en 2026.