Eclaircie dans le ciel embouteillé de l’association Violés sans Poids Lourds : la déviation se dessine à l'horizon 2024

L’assemblée générale annuelle de l'association qui milite depuis 12 ans pour que le centre du petit village soit dévié s’est déroulée ce vendredi avec bien plus d’espoir que les années précédentes. Des travaux ont en effet débuté à l’automne pour recalibrer une première portion de route.

Près de 600 camions traversent le village chaque jour entre Orange et Vaison-la-Romaine. Or le projet de contournement est tributaire d'une déviation de la ville d'Orange qui attend depuis bientôt près de cinquante ans sa réalisation. La déviation partant d'Orange et contournant le village par Camaret sera propice à inciter les chauffeurs de poids-lourds à s’y engager . Inclu de nouveau dans le plan état-région 2015-2020, après signature du financement de tous les partenaires, le dossier de la déviation est enfin sur le bureau du préfet de région précise le président de l’association.

Violés sans Poids Lourds compte 1060 adhérents dans un village de plus de 1600 habitants. Autant dire que la noria de camions qui traverse le village exaspère ici tout le monde. Le plus souvent ici deux gros poids-lourds ne peuvent se croiser en même-temps et les manœuvres bloquent alors la circulation.

La déviation d’Orange entre le rond-point du Coudoulet et la route de Camaret nécessite 45 millions d’euros d’investissement. Le village sera lui contourné par le recalibrage de la départementale 23, dite route du Plan de Dieu et une nouvelle liaison à l’ouest de Jonquières.

Si tout va bien le contournement de Violés serait effectif avec la déviation d'Orange terminée fin 2024- début 2025.