Ecotaxe autorisée en Alsace : "Les Alsaciens sont des égoïstes" selon le sénateur lorrain Olivier Jacquin

Le sénateur Olivier Jacquin demande le même traitement entre la Lorraine et l'Alsace

Après un ultime vote au Sénat ce jeudi 17 février, le Parlement autorise la collectivité européenne d'Alsace à mettre en place une écotaxe locale pour les poids lourds à partir de 2024.

Report attendu du trafic sur l'A31 en Lorraine

L'Alsace subit depuis 2005 le report de la circulation depuis l'Allemagne, où une telle taxe a été mise en place. "Le combat des Alsaciens a trop duré, aujourd'hui ils ont gagné mais l'effet secondaire est que le flot de camions va être maintenant pour nous en Lorraine sur l'A31 et ça c'est gênant", commente le sénateur socialiste de Meurthe-et-Moselle Olivier Jacquin.

L'élu ne décolère pas, "je trouve mes collègues alsaciens égoïstes et je n'ai pas peur du mot. J'ai dit que les Lorrains étaient spoliés par ce vote, qui retarde l'arrivée d'une écotaxe en Lorraine".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans la journée, au Sénat, Olivier Jacquin sur les réseaux regrettait le refus par le rapporteur de l'amendement qu'il portait avec le sénateur de Moselle Jean-Marc Todeschini "créant l'écotaxe sur l'A31 pour protéger la #Lorraine".

Un vote "sans permettre concomitamment à la Lorraine où à la Région Grand Est dès à présent, ni même en prenant le temps de l'évaluation des reports de trafic de l'A35 taxée vers l'A31 non taxée. Ceci malgré toutes les propositions que je portais avec Jean-Marc Todeschini et les élus socialistes, écologistes et républicains depuis presque 3 ans" .

Le sillon lorrain doit obtenir un traitement similaire à l'Alsace

"Encore une fois, il ne s'agit pas de dénier à l'Alsace de se doter d'une écotaxe qu'elle réclame depuis 15 ans alors qu'elle étouffe sous le trafic poids lourds venu d'Allemagne, mais bien de demander un traitement similaire pour le sillon lorrain déjà saturé, qui subira donc à son tour ce report de trafic, amplifié par un accès à des carburants low cost au Luxembourg," écrit encore le sénateur.

L'élu estime que si une bataille est perdue, "on a gagné quelque chose d'énorme, un article dans la loi climat permettant aux régions frontalières subissant des reports de trafic de bénéficier de l'écotaxe. Donc les cartes sont dans les mains de la Région Grand Est", selon lui ,"qui a dit vouloir le faire".

Olivier Jacquin demande un nouveau rendez-vous avec le Premier ministre, "nous ne pouvons pas laisser la Lorraine sur le bas côté."