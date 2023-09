Edeis va gérer l'aéroport de Tours jusqu'en 2035 avec, progressivement, de moins en moins de subventions

Un nouveau bail pour Edeis. L'actuel gestionnaire de l'aéroport de Tours va poursuivre cette mission jusqu'en 2035. Deux candidats étaient en lice, mais le dossier d'Edeis a davantage séduit les élus de la Métropole de Tours, du Département et de la Région qui composent le syndicat mixte de l'aéroport. Des élus qui ont posé plusieurs exigences.

Des subventions qui baisseront régulièrement jusqu'en 2035

La première exigence, c'était de payer moins cher, alors que la question des subventions à l'aéroport est trés sensible, depuis des années, à Tours. Les écologistes, notamment, dénoncent l'impact environnemental de cet équipement qu'ils jugent inutiles. Ils critiquent aussi le fait de donner de l'argent public pour faire venir des compagnies low-cost dont la politique sociale est souvent montrée du doigt.

"Pendant deux ans, ce sera la même somme qu'auparavant : deux millions et demi d'euros par an" affirme le président du syndicat mixte de l'aéroport "mais ensuite, il y aura de moins en moins d'argent public chaque année pour arriver à moins de 600.000 euros de subventions vers 2035". Bruno Fenet ajoute que ces montants constituent des plafonds qui ne pourront être dépassés.

Avec ces ressources limitées, Edeis doit relever le défi d'attirer de nouvelles compagnies à Tours, pour passer de 180.000 voyageurs l'an dernier, à 326.900 dans 12 ans. "Edeis a plusieurs pistes pour diversifier les liaisons : celle vers la Corse pourrait reprendre. Il pourrait y en avoir d'autres vers Nice ou Toulon, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, l'Europe du Nord et une deuxième ligne vers l'Angleterre".

Bruno Fenet reconnait que la guerre entre les aéroports français est féroce, pour attirer les compagnies aériennes. "Ce seront évidemment des compagnies low-cost, Air France ne viendra pas à Tours. Ca va être le boulot d'Edeis de trouver de nouveaux avionneurs pour ouvrir de nouvelles lignes. On a fixé des règles : on veut tout ça, mais on veut diminuer les subventions à Edeis".

Passer de 37 à 80% de passagers entrant

La Région, le Département et la Métropole de Tours exigent également que le pourcentage de passagers entrant passe de 37 à 80% d'ici 2035. Les passagers entrant, ce sont les voyageurs qui utilisent l'aéroport pour venir en Touraine et y faire fonctionner l'économie locale. Actuellement, plus des six voyageurs sur dix sont des tourangeaux qui s'en vont ailleurs.