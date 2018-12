Effervescence au centre DHL de Saintes avant Noël

Saintes, France

Noël approche et comme de nombreux Français, vous avez peut-être commandé vos cadeaux sur Internet. C'est une période traditionnellement très chargée pour les transporteurs et notamment pour DHL. En Nouvelle-Aquitaine, depuis début décembre, l'entreprise joue les pères Noël et livre 16 000 colis chaque jour, dont 900 en Charente et Charente-Maritime. Dans les coulisses du centre DHL de Saintes, les employés sont sur le pied de guerre.

Pendant les fêtes, 15 employés travaillent à temps plein dans l'entrepôt. © Radio France - Louise Buyens

Un rythme effréné

Les colis prennent l'avion, puis la route avant d'arriver par centaines dans les 860 mètres carrés de l'entrepôt DHL de Saintes. Ici, ils sont déchargés, scannés et triés, à la chaîne par les employés. Chaque paquet est ensuite transféré dans un camion pour être enfin livré à son destinataire. A quelques jours des fêtes, le rythme est effréné, assure Robert Hodiesne, le responsable du centre DHL de Saintes :

On a une hausse de 40 % par rapport à une période normale."

Depuis début décembre, les colis sont livrés même le samedi "pour les clients absents en semaine", précise Robert Hodiesne. Car toutes les livraisons doivent impérativement arriver avant le 25 décembre. Alexis travaille à DHL depuis 16 ans et chaque année à cette période, la cadence s'intensifie,"on mange en conduisant", raconte l'employé. Un de ses collègues abonde dans le même sens : "il faut être un peu plus réceptif et actif, se donner un peu plus".

Tous les colis doivent être livrés avant le 25 décembre. © Radio France - Louise Buyens

Il faut dire que les commandes sur Internet deviennent de plus en plus courantes pour les achats de Noël. Sur toute la France, DHL a livré 10 % de colis de plus que l'an passé à cette période. A Saintes, c'est 20 % de plus ! L'entreprise prévoit déjà la même augmentation pour 2019.

Des heures supplémentaires pour les employés

Pour faire face à l'afflux de la période des fêtes, Robert Hodiesne mise tout sur l'anticipation et notamment sur le nombre de camions qui partent livrer les paquets. "Aujourd'hui on a mis en place cinq camions supplémentaires et on a prévu une sixième voire une septième tournée si besoin", explique le gérant du site saintais.

Les ajustements se font aussi au niveau du personnel. Les congés sont rarement accordés à cette période et les employés sont invités à faire des heures supplémentaires. L'équipe est aussi renforcée, un tiers des 15 travailleurs du site sont des prestataires extérieurs et des intérimaires.

Même en dehors de la période de Noël, l'activité du site DHL de Saintes est importante : 650 colis sont traités chaque jour. D'ailleurs, le centre va s'agrandir prochainement. Il va passer de 860 à environ 1 500 mètres carrés. Les travaux doivent commencer au printemps.