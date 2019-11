Ekiden 2019 à Châteauroux : les joëlettes seront une nouvelle fois présentes sur la totalité du parcours

Plus de deux mille coureurs à pied vont participer à l'Ekiden 2019 à Châteauroux le dimanche 10 novembre. L'Ekiden qui n'est autre qu'un marathon par équipe de six couru en relais. Il y aura aussi pour la deuxième année de suite des joëlettes qui transporteront les personnes à mobilité réduite.

Châteauroux, Indre, France

A une semaine de ce rendez vous majeur pour les amoureux de la course à pied, vous êtes nombreux malgré une météo peu clémente à vous entraîner à courir avec votre équipe pour faire bonne figure à l'occasion de cet Ekiden 2019. Et pour la deuxième année, trois joëlettes seront présentes sur la totalité du parcours. C'est la grande nouveauté cette année.

E. Batardière (pompier professionnel) : n'hésitez pas à applaudir nos passagers, Juliette, Alicia et Laurent."

L'idée est de transporter des personnes à mobilité réduite et de participer à cette épreuve très prisée. Emmanuel Batardière est pompier professionnel.

N'hésitez pas à encourager les Joëlettes sur l'Ekiden de Châteauroux © Radio France - Sylvain ROGIE

Il va courir sous la bannière de l'APF du département du Cher. L'idée pour lui mais aussi pour tous ceux qui oeuvre à ses côtés c'est de donner du plaisir _: "_C'est une belle récompense pour nous mais c'est surtout les personnes qui sont à l'intérieur du fauteuil que nous sommes là. On voit sur leur visage leur visage le bonheur de participer et franchement cela nous fait énormément plaisir. Alors le but c'est que sur le dernier kilomètre, je vous demande de nous encourager de nous applaudir. Alors pas forcément nous qui sommes là pour pousser les goélettes mais si cela nous fait plaisir. N hésitez pas à applaudir nos passagers, Juliette, Alicia et Laurent." En 2018 les joëlettes avaient parcouru quelques kilomètres mais cette année c'est la grande nouveauté. Les équipages vont boucler les 42km195 !

L. Margueritta (APF de Bourges) : " En 2018, nous avons reçu une standing ovation, ça nous a fait chaud au cœur."

Laurent Margueritta est en fauteuil, il est chargé du développement à l'association France Handicap à Bourges : "Ce qui nous motive avant tout c'est la joie des personnes transportées qui sont souvent en situation de handicap souvent assez lourd. Nous sommes très heureux d'être présents pour la deuxième fois en 2019. L'année dernière franchement nous nous attendions pas à un accueil comme celui qui nous a été réservé. A notre arrivée, nous avons reçu une standing ovation, ça nous a fait chaud au cœur. J'en profite pour remercier aussi Patrice Soudy qui est l'organisateur de l'Ekiden à Châteauroux." Si ces équipages seront présents le dimanche 10 novembre à Châteauroux, ils seront également au départ des championnats du Monde de Joëlettes qui auront lieu en mai prochain dans le département des Charentes Maritimes.