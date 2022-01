Elargir la gratuité des transports dans la métropole lilloise ? Damien Castelain dit "non"

Depuis le 1er janvier 2022, les transports en commun du réseau Ilevia, dans la Métropole européenne de Lille, sont gratuits pour les moins de 18 ans. En dix jours, 12.000 jeunes non abonnés se sont inscrits, et 66.000 déjà porteurs d'une carte, ont basculé automatiquement vers la gratuité. Cela fait donc 78.000 mineurs qui profitent déjà de cette gratuité, sur 300.000 jeunes concernés.

Invité de France Bleu Nord ce lundi matin, le président de la MEL, Damien Castelain, se dit satisfait de ce démarrage : "on a encore du travail, de la communication à faire, mais on va y arriver. Cette gratuité redonne du pouvoir d'achat aux familles, environ 360 euros par enfant. C'est aussi une politique incitative, pour que ces jeunes, qui apprennent à utiliser les transports en commun, poursuivent le plus longtemps possible".

9 millions d'euros par an

Cette mesure coûte "9 millions d'euros par an" à la MEL assure son président, "c'est une décision forte que les élus ont prise à l'unanimité. Nous assumons totalement cette politique".

La gratuité totale, c'est inaccessible

Une politique assumée, mais qui n'ira pas plus loin. A la question : y aura-t-il une prochaine étape, la gratuité pour les étudiants, les retraités, voire pour tous, Damien Castelain répond sans hésiter : "non. La gratuité totale, c'est 135 millions d'euros par an en fonctionnement. C'est inaccessible. Le réseau de Lille n'est pas celui de Dunkerque ou de Valenciennes. Si on faisait un choix, ce serait au détriment d'autres politiques".

Alstom : Damien Castelain tape du poing sur la table

Concernant le doublement des rames du métro, qui a déjà cinq ans de retard, et n'est pas annoncé avant 2023, Damien Castelain ne cache pas son agacement : "ce dossier, c'est une épine dans le pied de la métropole. On attendait tous ce doublement pour l'Euro-2016 de football, je croise les doigts pour qu'on l'ait pour la coupe du monde de rugby en 2023. Peu importe les pénalités réglées par Alstom : je veux le doublement de ces rames de métro. Et je demande solennellement à Alstom de mettre tous les moyens pour respecter ce délai. Quand nous voyons ce grand groupe remporter de grands marchés nationaux et internationaux, nous ne comprenons pas pourquoi ça ne marche pas encore".

Quid de la ZFE ?

Autre dossier en stand-by : la mise en place d'une ZFE, zone à faible émission, onze communes de la métropole où seraient interdites les voitures les plus polluantes. Le président de la MEL préfère temporiser jusqu'en 2025, date à partir de laquelle elle sera obligatoire. "Nous ne souhaitons pas que cette ZFE soit une zone à forte exclusion. Près d'un quart des métropolitains roulent avec une voiture à vignette 4 ou 5. Du jour au lendemain, on leur dirait qu'ils ne peuvent plus travailler ici. La compensation de l'Etat de 1.000 euros est insuffisante. On n'aura pas de trop de trois ans pour trouver des solutions".