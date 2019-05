Elargissement de l'A75 : l'autoroute fait le pont ce week-end

Le nouveau pont, avec des piliers plus espacés, au premier plan. L'ancien pont, qui sera détruit, au second plan

Clermont-Ferrand, France

On remet ça! L'A75 sera coupée pendant 56 heures à hauteur de l'échangeur de La Pardieu, le temps de détruire le pont de la départementale 765 et de mettre en service le nouveau pont construit juste à côté. Ça c'est déjà fait il y a deux ans, quelques centaines de mètres plus au nord, pour les deux ponts de l'A711 et celui de la départementale entre Clermont et Lempdes.

Sur ce tronçon, les ponts avaient été conçus pour une autoroute à 2 fois 2 voies mais ils ne sont pas assez larges pour faire passer trois voies de circulation. C'est pour cela qu'il faut démolir les anciens ouvrages d'art et en réaliser de nouveaux, avec des piles plus espacées. A partir de 22 heures donc, une couche de protection sera installée sur la chaussée et autour de minuit les engins équipés de pelles et de brise-roche hydrauliques vont commencer à grignoter le béton. Cela devrait durer jusqu'à samedi après-midi. Il faudra ensuite évacuer les gravats et tout remettre en état.

Plus compliqué pour la départementale 765

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de déviation pour les automobilistes qui empruntent l'A75. Ils devront juste passer par la bretelle de sortie de l'échangeur de La Pardieu et revenir sur l'autoroute par la bretelle d'entrée. Peu de perturbations pour le trafic de l'A75, en revanche cela sera beaucoup plus compliqué pour les usagers de la départementale 765 puisqu'ils devront passer par le kilomètre lancé le temps de la coupure.

Le plan de circulation de ce week-end - APRR

La départementale qui relie Clermont à Cournon doit être rendue à la circulation lundi, via le nouveau pont construit juste à coté de l'ancien. Ce n'est que la première étape, avec une seule voie par sens pour commencer. La construction de la seconde moitié de ce pont neuf pourra ensuite commencer. Une seconde partie qui sera construite à la place de l'ouvrage détruit ce week-end. Ce sont donc les (nombreux) automobilistes qui utilisent cet axe, y compris le week-end, qui seront les plus impactés par ce chantier. Le nouveau pont (34 mètres de large et 70 mètres de long) devrait être terminé à la fin de l'année.