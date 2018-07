Dans le cadre du plan de relance autoroutier, l’État a confié à APRR la reprise d’exploitation et la mise à 2 x 3 voies de l’autoroute A75, entre la jonction avec l’A71 à Clermont- Ferrand et l’échangeur de Saint-Amant - Tallende (n°5), situé sur la commune du Crest. Les travaux, qui ont débuté cette année, devraient être terminés en 2021. C'est dans ce contexte que des fermetures nocturnes sont prévues entre les 9 et 12 juillet prochains. Elles seront effectives entre 20 heures et 6 heures 30 le lendemain matin, dans le sens sud-nord.

Des fermetures par secteur