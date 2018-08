Grenoble, France

Les travaux d'élargissement de l'autoroute A480 ont commencé le 23 juillet dernier, et la première phase s'achèvera fin octobre au mieux, début novembre au plus tard. C'est sûr que ça ne va pas fluidifier la circulation déjà très engorgée autour de Grenoble, au moins pour un temps ! Mais les conséquences devraient toutefois être limitées, selon Area, responsable de la conduite des travaux. Aucune fermeture n'est prévue les vendredi et les weekends. L'axe sera coupé seulement en semaine et la nuit, à partir de 21 heures le soir, et jusqu'à 5 heures ou 6 heures du matin, sur certains tronçons.

Qui dit travaux, dit fermetures de l'autoroute...

... et donc déviations mises en place. En direction de Lyon, il faut prendre la sortie 3b "Grenoble Centre", et la départementale pour rejoindre l'autoroute après Saint-Egrève.

Mais direction Grenoble, la situation va évoluer au fur et à mesure. Jusqu'au 21 août, la déviation se fait à partir de Saint-Egrève. Puis, du 22 au 29, elle se fera à la bifurcation avec la Route Nationale 481. Et enfin, jusqu'à la fin du chantier, la déviation sera mise en place au niveau de l'échangeur de Martyrs-Sassenage.