Elargissement de l'A63 au sud de Bordeaux : péage ou pas péage ?

Il s'agit de désengorger la circulation sur cet axe qui voit passer 80.000 véhicules par jour. Le financement serait privé avec la mise en place d'un péage d'environ 1,70 euros par véhicule. Autre solution à l'étude pour éviter de faire payer les usagers : réduire les travaux à une plus petite portion aux portes de la rocade. Après 3 mois de concertation l'Etat va donc reprendre sa copie avant de faire un choix.

Pour l'instant ce n'est qu'un brouillon mais 3 scénarios sont à l'étude . Première option : on ne fait rien, on laisse l'A63 comme elle est aujourd'hui et on croise les doigts pour que le trafic autoroutier n'augmente pas. Franchement personne n'y croit et certainement pas l'Etat qui a lancé cette consultation.

Deuxième scénario, la totale ! Les 35 kilomètres de bitume entre les Landes et Bordeaux sont élargis, un concessionnaire est chargé des travaux et il se rembourse avec un péage.

Enfin, 3ème option : un élargissement à minima de 7 kilomètres au sud de la rocade. Dans ce cas là c'est l'Etat qui payerait, pas de péage.

Ce fameux péage, c'est le coeur du dossier. On l'a entendu lors de la quinzaine de réunions publiques et ateliers qui ont été organisés ces trois derniers mois. De La Teste à Cestas en passant Salles les usagers quotidiens de l'A63 refusent de payer pour aller bosser. L'Etat va maintenant reprendre toutes les contributions déposées lors de la concertation et faire un choix, qui s'annonce compliqué.

