Élargissement de l'A75 : l'autoroute une nouvelle fois fermée ce week-end au Sud de Clermont-Ferrand

Un nouveau pont va être installé ce week-end du 18-19 mai au-dessus de l'A75 entre La Roche-Blanche et Orcet. L'autoroute sera de nouveau fermée à la circulation.

Orcet, France

Après la destruction le week-end dernier du pont de la Pardieu, c'est la construction d'un nouveau pont, plus large, qui oblige à fermer l'autoroute et la D120 entre La Roche-Blanche et Orcet de vendredi 17 à lundi 20 mai

Le plan de circulation pour les fermetures de l'A75 et de la D120 entre le 17 et le 20 mai. - APRR

Du vendredi 17 mai 9 h au lundi 20 mai 17 h

Fermeture de la D120 à hauteur du franchissement de l’A75 (Entre le carrefour RD978 et le chemin communal de la Bavoisine à l’Ouest)

Du samedi 18 mai 20 h au dimanche 19 mai 17 h

Fermeture de l’A75 entre le diffuseur 4 Roche Blanche Orcet et le diffuseur 5 Jonchère dans les deux sens de circulation

Au total, six ponts vont être démolis et reconstruits tout au long de ce chantier d'élargissement de l'A75 au Sud de Clermont-Ferrand.