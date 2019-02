Élargissement de l'A75 : nouvelles fermetures nocturnes du 18 au 22 février entre Clermont-Ferrand et Le Crest

Cette nouvelle phase de travaux menés de la société APRR va nécessiter des fermetures nocturnes de diffuseurs et de bretelles entre 20 heures et 6 heures et demi du matin.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

La société APRR poursuit les travaux d’élargissement à 2 x 3 voies de l'A75 entre Clermont-Ferrand et Le Crest. Le chantier consiste à la pose de poutres sur un pont et à la dépose de portiques de signalisations. Des fermetures nocturnes sont donc nécessaires du lundi 18 au vendredi 22 février. L'amplitude horaire des fermetures est comprise entre 20 heures et 6 heures et demi. Voici les détails. Toutes les infos sur le calendrier des travaux d'élargissement de l'A75 sont aussi à retrouver ici.

Nuits du lundi 18 et mardi 19 février

Fermeture de l’A75 et de l’A71 entre le diffuseur 16 Le Brézet et le diffuseur 2 Aubière dans le sens Clermont-Issoire

Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur 16 Le Brézet vers Issoire

Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur 1 Pardieu vers Issoire

Fermeture des bretelles de l’A711 dans le sens Lempdes vers Clermont-Ferrand

Fermeture de l’A71 et de l’A75 entre le diffuseur 1 Pardieu et le diffuseur 16 Le Brézet dans le sens Issoire- Clermont

Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur 1 Pardieu vers Paris

Le plan des travaux pour les nuits du lundi 18 et du mardi 19 février - © APRR

Nuits du mercredi 20 et jeudi 21 février

Fermeture de l’A75 dans les deux sens de circulation au niveau du diffuseur 1 Pardieu