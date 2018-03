Ingré, France

Le projet de Vinci autoroutes, c'est de créer une quatrième voie dans chaque sens de circulation sur la portion comprise entre l'échangeur avec l'A19 et l'échangeur avec l'A71. Une portion régulièrement saturée lors des grands départs en vacances. Cela fait 16 kilomètres et 7 communes impactées, de Saran à Sougy. La commission d'enquête publique vient de rendre son avis au préfet : et cet avis est favorable, assorti de deux réserves purement techniques.

Impacts visuels et environnementaux mais perspectives positives

Les commissaires-enquêteurs ne le cachent pas : ce projet aura des impacts visuels, sonores et environnementaux "non négligeables". Mais malgré tout, selon eux, le bilan sera positif : le trafic sera plus fluide, ce qui entraînera moins de pollution et apportera un bénéfice en terme de sécurité routière. Selon les commissaires-enquêteurs, les aménagements prévus permettent même d'espérer, au final, une diminution des nuisances sonores, car il y aura davantage de murs anti-bruit et de merlons, et un revêtement plus performant sur les voies de circulation de l'autoroute.

Une compensation financière pour la ville d'Ingré

Les deux réserves que formule la commission portent sur des détails techniques : le positionnement d'un bassin d'orage à la Chapelle St Mesmin et l'accès au nouveau parking de co-voiturage prévu à l'entrée Orléans-Nord. S'ajoute à cela une proposition : qu'il y ait une compensation financière pour la ville d'Ingré dont le projet de zone d'activité des Mardelles se trouve compromis par l'élargissement de l'autoroute.

Il y a des incertitudes sur l'efficacité du dispositif envisagé pour éviter de nouvelles inondations de l'autoroute en cas de crue de la Retrêve

Quant au tunnel qui sera construit sous l'A10, à Gidy, pour évacuer l'eau en cas de crue de la Retrève, la commission d'enquête avoue "ses incertitudes sur l'efficacité du dispositif", mais n'en fait pas un point d'achoppement et une raison de refuser un avis favorable à l'ensemble du projet.

Début des travaux à l'automne 2017

La balle est désormais dans le camp du préfet pour signer ou non la déclaration d'utilité publique. Le chantier pourrait démarrer à l'automne prochain, il y en aura pour 7 ans de travaux et un coût de 222 millions d'euros, entièrement financés par Vinci en échange d'une prolongation de sa concession sur l'A10 jusqu'en 2034.

