Élargissement de la RN 57 au nord de Besançon : encore au moins trois ans et demi de patience avant la fin des travaux

Débuté en 2016, le chantier de mise à 2 x 2 voies de la RN 57 sur 6 km au nord de Besançon ne sera pas terminé avant fin 2022, annonce ce jeudi le Préfet du Doubs. Et ça n’est qu’en septembre 2020 que seront livrés les quatre premiers kilomètres entre la ZAC Valentin et l’échangeur de la Gare LGV.

Besançon, France

Où en est l'avancée de la mise à 2 x 2 voies de la RN 57 au nord de Besançon, débutée au printemps 2016 entre la ZAC Valentin et l'actuelle 2 x 2 voies au niveau de Devecey ? Déjà trois ans et demi de chantier... Et il en reste encore autant avant la fin complète des travaux : d'après le point d'étape sur le calendrier effectué ce jeudi par le Préfet du Doubs notamment, l'Etat étant le principal financeur de ce chantier d'environ 70 ME.

/ - DREAL Bourgogne-Franche-Comté

C'est pour fin 2022 - début 2023 que l'ouverture à la circulation est annoncée sur la totalité de ces 6 km de voies rapides supplémentaires. Entre-temps, il y aura bien eu la livraison définitive de la première portion : les 4 km entre la ZAC Valentin et l'échangeur de la gare LGV. Mais il faudra quand même patienter jusqu'à la fin de l'été prochain...

Chaussée provisoire limitée à 70 km/h encore plusieurs mois

Et encore, jusqu'en mars 2020 : c'est toujours à 70 km/h, sur une 2 x 1 voie provisoire, que se croiseront les quelques 30.000 véhicules/jour recensés sur ce secteur de la RN 57. Avant un basculement progressif, jusqu'au mois d'août, sur les fameuses 4 voies qui s'arrêteront donc à ce moment là au niveau de l'échangeur de la Gare LGV.

/ - DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Toujours la traversée de Cayenne jusqu'à la fin du chantier

Concernant la 2e phase du chantier, ce gros kilomètre et demi restant qui contournera le hameau de Cayenne par les champs actuels : les travaux, qui viennent de débuter cet été, n'auront finalement pas spécialement d'impact la circulation a priori...

/ - DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Parce que jusqu'au nouveau raccordement à l’échangeur de Devecey (pas avant fin 2022, donc) : on continuera de rouler sur l'historique RN 57 qui traverse Cayenne. Et toujours à 70 km/h également...

> LIRE AUSSI : Les points noirs France Bleu de la mobilité : le route nationale 57 entre Besançon Micropolis et Beure