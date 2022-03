Maryse, riveraine de la route Saint-Lô-Coutances : "C'est toute ma vie qu'on veut détruire"

Le long de l'axe routier Saint-Lô - Coutances, la concertation publique se poursuit. Jusqu'au 11 mars, toux ceux qui le souhaitent peuvent donner leur avis et poser des questions sur le projet envisagé par le Département de la Manche, à savoir l'élargissement de cette route pour en faire une 2+1 voies à 110 km/h, interdites aux véhicules lents et la création de voies parallèles pour les riverains, les tracteurs ou encore les cyclistes.

Mais élargir, cela signifie aussi détruire des maisons qui sont le long de cette route. Le Département en recense 70 et en a déjà acquis 33, "des acquisitions d'opportunité" parce que les propriétaires étaient vendeurs, précise la direction des infrastructures. Le reste des acquisitions ou les éventuelles expropriations ne se feront pas avant 2024, c'est à dire pas avant la déclaration d'utilité publique du projet.

Elle ne veut pas quitter sa maison

Parmi ces riverains, certains refusent de quitter leur maison. C'est le cas de Maryse Gicquel qui habite au hameau Guesnay à Camprond. Elle vit dans une maison qui borde la route actuelle entre Coutances et Saint-Lô. Elle a " choisi "d'habiter là, dit-elle en insistant sur ce mot :

Ca fait 33 ans que j'habite ici. La circulation ne me dérange pas. Au contraire, j'aime le passage des voitures. Ca peut paraitre stupide pour certaines personnes mais moi j'aime bien, c'est la vie. Cette maison, j'y suis très attachée. J'ai élevé mes enfants ici. Ce sont tous les souvenirs. Je me plaît ici, il est pas question que parte. C'est toute notre vie en fin de compte qu'on veut détruire comme ça...

Sa mère, 83 ans, vit dans la maison juste à coté et "_le vit très mal auss_i". C'est le passage d'un géomètre pour faire des relevés qui les a mis en alerte début 2019. "Ca m'a beaucoup perturbé, j'ai fini par appeler le conseil départemental en novembre 2019. Ils sont venus me voir un ou deux jour après, pour me prévenir que ma maison était sur le trajet et serait détruite. Et c'est le seul contact que j'ai eu avec eux. Je suis écourée et dépitée."

Maryse a assisté aux deux réunions publiques de concertation mais n'a pas osé prendre la parole : "Pour dire quoi ? Ils s'en fichent de notre avis. Je ne sais même pas si ça leur traverse l'esprit qu'il y a des gens qui peuvent souffrir de tout ça" Son écoeurement et toutes ses remarques, elle les mettra par écrit dans le registre de sa commune. "Je lutterai au maximum", conclut-elle, d'une voix qui mêle colère et désillusion.