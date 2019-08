Élargissement du périphérique nord de Nantes, les travaux reprennent enfin

Sur le périphérique de Nantes, le chantier de création d'une 3ème voie entre la porte de Rennes et la porte d'Orvault va enfin redémarrer lundi après plus d'un an de blocage. L'Etat était en conflit avec Vinci, l'entreprise choisie pour ces travaux.

Nantes, France

L'élargissement du périphérique nord de Nantes va enfin pouvoir redémarrer lundi 26 août après plus d'un an d'interruption des travaux. Ils avaient été bloqués en juillet 2018 à la suite d'un différend entre l'Etat (gestionnaire du périph) et le groupe Vinci désigné pour mener ce chantier entre la porte de Rennes et la porte d'Orvault. A compter de lundi, les travaux ne concerneront que les abords des voies, ce n'est que le 2 septembre que commencera le balisage du secteur, la configuration des deux voies de circulation sera progressivement modifiée au cours des jours suivants et la bande d'arrêt d'urgence supprimée.

Près d'un an de chantier

Ce tronçon long de deux kilomètres est le plus fréquenté du périphérique nantais avec près de 100 000 véhicules par jour, le projet consiste à créer une troisième fois dans chaque fois pour fluidifier le trafic entre les deux échangeurs. Les travaux seront terminés l'été prochain, ils vont durer 10 mois. Ce chantier lancé au cours de l'été 2017 aurait dû normalement s'achever à la fin de l'année dernière.