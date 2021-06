Elections départementales : et si le Gard revenait aux 90 km/h ?

C'est l'un des thèmes de campagne, à moins de deux semaines des élections départementales dans le Gard. Et si le département décidait, après les élections, de revenir aux 90 km/h sur certains axes ? Gauche, Droite, et Rassemblement National sont partagés sur la question.

Et si le Gard revenait à 90 km / h au lieu de 80 comme vitesse maximale sur les routes départementales ? France Bleu Gard Lozère a posé la question aux candidats aux élections départementales lors d'un rendez-vous organisé par le club de la Presse ce lundi à Nîmes. Le Gard "roule à 80" maxi sur ses axes secondaires depuis 2018. C'était une décision du gouvernement.D'autres départements sont déjà revenus aux 90 km/h ; c'est le cas par exemple de la Lozère (2050 km de routes à 90 km/h).

Laurent Burgoa, (LR) qui représente l'union de la droite et du centre, est très clair, : "Je suis pour un retour aux 90 km/h. Je ne pense pas que diminuer de 10 km/h diminue le nombre d'accidents. Il y a des gens, s'ils veulent rouler à 120, ils continueront. C'est un problème de peur de la sanction (..) c'est un problème d'entretien du réseau aussi"

"A force d'emm.. les gens qui respectent les réglementations, il ne faut pas s'étonner qu'ont ait parfois des votes contestataires" Laurent Burgoa

Laurent Burgoa © Radio France - Tony Selliez

Le communiste Christian Bastid, au nom de l'Union de la Gauche, réclame plutôt un statu quo. Selon lui, les 80 km/h ont fait leurs preuves : "Le département fait pour pour sécuriser nos routes au maximum. Sécuriser, c'est sauver des vies humaines"

"On s'y est habitué. Franchement, on s'y est habitué" Christian Bastid

Christian Bastid © Radio France - Tony Selliez

Pour Nicolas Meizonnet, chef de file du Rassemblement National, le discours n'a pas changé : les 80 km/h, il a toujours été contre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va changer d'avis. "Nous étions opposés à la diminution à 80 km/h, c'était une fuite en avant. Il y a des accidents, on baisse à 80, puis il y a encore des accidents, on va baisser à 70,60, etc"

"Un tiers du réseau routier départemental est en mauvais état. La fréquence de renouvellement de la chaussée est deux fois inférieure à ce qu'elle devrait être. Le travail est là" Nicolas Meizonnet

