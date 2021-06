Elections régionales 2021 : les propositions des candidats pour la sécurité dans les transports

Dans "2 minutes pour choisir", France Bleu Paris décrypte les programmes des candidats aux élections régionales en Ile-de-France. Cette semaine, on s'intéresse aux transports. Avec cette question : comment les rendre plus sûrs?

La sécurité dans les transports est l'un des thèmes principaux de la campagne des élections régionales en Ile-de-France. Alors même qu'il ne s'agit pas d'une compétence régionale, les candidats rivalisent de propositions pour rendre les transports plus sûrs. Tous s'accordent sur un point : il faut renforcer la présence humaine.

Jordan Bardella, candidat du Rassemblement National, promet deux agents armés dans chaque gare d’Ile-de-France. Audrey Pulvar, elle veut mettre un agent de sécurité ou un médiateur dans tous les trains le soir. Tandis que Julien Bayou, le candidat écologiste souhaite créer une brigade de tranquillité présente notamment la nuit.

Laurent Saint-Martin, le candidat LREM, veut mettre en place une police régionale de 500 agents pour patrouiller notamment dans les transports. Valérie Pécresse, la présidente de la région sortante, rappelle de son côté qu'elle a déjà créé 1000 postes d'agents de sécurité durant son mandat et en promet 1000 de plus, avec la création d'une police des transports unifiée, sous commandement régional, et disposant d'un centre de supervision unique.

Pas de force de sécurité en plus pour Clémentine Autain. La candidate de la France Insoumise, qui dénonce la surenchère sécuritaire, veut tout de même renforcer la présence humaine mais via une augmentation du nombre d'agents du service public.

Videosurveillance et arrêts à la demande

Une autre proposition, très concrète, revient souvent dans les programmes : généraliser l'arrêt à la demande. A savoir, la possibilité, quand on est dans le bus, de demander au chauffeur de vous laisser descendre entre deux arrêts pour avoir moins à marcher. Ce service existe déjà sur 70 lignes en Ile-de-France. Quatre candidats, Valérie Pécresse, Laurent Saint-Martin, Clémentine Autain et Audrey Pulvar, veulent désormais l'étendre à tout le réseau le soir et la nuit.

Les candidats comptent aussi sur la technologie pour améliorer la sécurité. En créant par exemple un bouton d’alerte en cas d’agression directement sur le smartphone, via une application. Une idée portée à la fois par Julien Bayou, Valérie Pécresse et Laurent Saint-Martin. Le candidat LREM veut aussi généraliser la videosurveillance.

Valérie Pécresse, rappelle pour sa part, qu’elle a déployé 80 000 caméras dans les transports et prévoit 100% des bus, tramways, trains et gares vidéo-protégées dès fin 2021. La candidate à sa succession, souhaite désormais étendre la video-patrouille, qui représente selon elle 30% des flagrants délits aujourd'hui. Mais pour rendre la surveillance à distance plus efficace, elle souhaite avoir recours à l'intelligence artificielle, ce qui nécessiterait une évolution de la loi. Même chose pour déployer la reconnaissance faciale dans le cadre de la lutter contre le risque terroriste.