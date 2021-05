Elections régionales : Valérie Pécresse veut organiser un référendum sur l'avenir du périphérique

Le périphérique appartient à tous les Franciliens et pas seulement aux Parisiens. C'est en partant de ce constat que Valérie Pécresse s'engage à organiser une grande concertation sur l'avenir de cet axe routier, alors que la mairie de Paris prévoit de supprimer une voie de circulation à partir de 2024 pour la réserver au covoiturage et aux transports en commun.

"Si je suis réélue, j'organiserai à l'automne un référendum régional pour ou contre la suppression d’une voie sur le périphérique", a indiqué jeudi lors d'une conférence de presse la présidente sortante de la région et candidate (Libres!) à sa succession. La réponse sera inscrite dans le plan de déplacement urbain d’Ile-de-France (PDUIF). "Ce que nous voulons, c'est faire entendre la voix des Franciliens".

Récupérer la gestion du périphérique

Valérie Pécresse demande par ailleurs à l'Etat des études d'impact sur les reports de circulation liés à la piétonnisation du centre de Paris, un autre projet de la mairie. "On a besoin de plus de démocratie, de transparence, de concertation". La présidente sortante de la région se dit, quant à elle, pour la fermeture d'une voie pendant les Jeux Olympiques de Paris en 2024 mais contre une pérennisation de ce dispositif. "Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative valable à la voiture pour beaucoup de Franciliens tant que le Grand paris Express n'est pas bouclé."

Actuellement sur les 1,2 millions de véhicules qui emprutent chaque jour le périphérique, moins de 20% appartiennent à des Parisiens, assure Valérie Pécresse. Et 40% des déplacements sont des trajets banlieue-banlieue. Un constat qui pousse la candidate à réclamer à l'Etat la gestion du périphérique. "Cette infrastructure ne peut pas rester uniquement la propriété de la ville de Paris. C'est une infrastructure régionale".

Une décision qui permettrait, selon elle, d'investir plus et réduire les nuisances pour les riverains, en installant par exemple des murs anti-bruit. "La région a les moyens. Elle pourrait réparer cette cicactrice urbaine qu'est le périphérique. On est prêts à investir les centaines de millieurs d'euros que ce projet nécessite", assure Valérie Pécresse.