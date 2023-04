Elisabeth Borne à Châteauroux : quelles restrictions de circulation et de stationnement ?

Elisabeth Borne est en déplacement dans l'Indre ce vendredi, pour évoquer les services publics via les maisons France service, ou encore la simplification administrative. La Première ministre va s'arrêter le matin à Valençay et Buzançais le matin, avant de rejoindre Châteauroux à la mi-journée. Elle répondra pour l'occasion aux questions des auditeurs de France Bleu Berry, entre 13h et 14h ce vendredi, en direct depuis la station.

Cette visite officielle implique des contraintes pour les déplacements dans la ville préfecture, à commencer par les abords de France Bleu Berry où le stationnement est interdit. Les accès aux abords de la station seront aussi gardés par les forces de l'ordre. Plus largement, le centre-ville de Châteauroux est impacté par cette venue comme le détaille un communiqué envoyé par Châteauroux Métropole.

Stationnement

Le parking Diderot n'est pas ouvert ce vendredi, de 8h à 18h, la sortie reste possible par la rue Rabelais précise la Métropole. Les rues de la République (du rond-point du Bombardon à l’avenue Charles-de-Gaulle), Rabelais et Diderot (du rond-point du Bombardon jusqu’à la rue Rabelais) sont également interdites au stationnement ainsi que le parking de la rue Jean-Jacques-Rousseau tout ce vendredi. Le parking de l’hôtel de ville, reste quant à lui, accessible toute la journée.

Circulation

La rue de la République est interdite à la circulation de 12h à 18h ce vendredi. Le parking Équinoxe n'est donc plus accessible à partir de 12h, mais la sortie peut se faire rue Paul-Louis-Courier.

Bus

En conséquence, les lignes 1 et 4 sont détournées à partir de 12h ce vendredi (arrêts Ledru-Rollin, Gambetta, Hôtel de ville et République non desservis)