La ministre des Transports Elisabeth Borne annonce une concertation publique à partir de septembre sur le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Elle l'a dit à l'issue de quatre heures d'entretien en préfecture ce vendredi matin à Nantes avec les élus locaux, représentants des métropoles, des départements et de la région des Pays de la Loire.

On va engager dans la deuxième quinzaine de mai la concertation avec les élus (...) puis on aura une phase de concertation du public à la rentrée (...) dont les modalités seront définies par la Commission Nationale du Débat Public. C'est une concertation large du public (...) pour que toutes les options soient examinées et qu'il n'y ait pas de remords." - Elisabeth Borne

Elisabeth Borne a par ailleurs rappelé que le premier ministre Edouard Philippe viendrait à Nantes début juillet pour faire des annonces liées au réaménagement de Nantes Atlantique.

Parmi les élus présents lors de cet entretien avec la ministre : Johann Boblin, maire de la Chevrolière, commune de 5 000 habitants qui se trouve légèrement à l'est de la piste de l'aéroport de Nantes Atlantique. Il fait part de sa satisfaction d'avoir été écouté par la ministre.

C'était un temps d'écoute. Cette rencontre est positive en ce sens. On a pu parler des nuisances sonores et de l'accès à Nantes Atlantique." - Johann Boblin

La présidente de la région Pays de la Loire Christelle Morançais explique qu'elle a pu faire part de ses attentes en matière d'accessibilité du territoire.

L'aéroport de Nantes-Atlantique vient de franchir le cap des cinq millions de passagers annuels, et devrait en accueillir neuf millions à horizon 2040.

Le COCETA juge cette concertation publique insuffisante. Le président du Collectif des citoyens exposés au trafic aérien souhaite d'autres perspectives que le ré-aménagement de Nantes Atlantique.

Si la problématique c'est juste le réaménagement de Nantes Atlantique, c'est non. On trompe les gens. En septembre on va nous expliquer qu'on est reparti pour deux ans de débat public. On gagne du temps."- Joël Sauvaget