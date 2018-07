La ministre des transports Elisabeth Borne est venue parler désenclavement ce lundi à Limoges. Au menu: une clarification des intentions de l'Etat sur l'avenir de la ligne ferroviaire Polt (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) et un point sur l'avenir de la Nationale 147 entre Limoges et Poitiers.

La ministre des transports Elisabeth Borne a notamment évoqué les travaux prévus pour améliorer la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse). "Je pense important que l'on prenne des engagements que l'on sait tenir" a-t-elle déclaré à ce sujet, rappelant les 1,6 millards d'euros de travaux en cours sur l'infrastructure, avec notamment le renouvellement des rames Corail. "L'Etat financera des rames nouvelles sur cette ligne" a confirmé Elisabeth Borne, qui a également promis l'installation du Wifi sur cette ligne "dès l'an prochain". "L'enjeu, ce n'est pas forcément de pas de battre des records de vitesse, c'est d'avoir une meilleure desserte, des trains confortables, une meilleure régularité, et c'est à cela qu'on est en train de travailler" a indiqué la Ministre.

RN 147 : la porte à un projet d'autoroute n'est pas fermée

Concernant la Nationale 147 entre Limoges et Poitiers, les acteurs économiques haut-viennois qui se mobilisent depuis plusieurs mois en faveur d'une autoroute concédée ne se sont pas heurtés à un mur. "Il y a un souhait des acteurs d'accélérer l'amélioration de cette liaison. Ils souhaitent que nous examinions une variante en concession autoroutière. Je suis d'accord: on mettra en place dès la rentrée un _comité de pilotage pour examiner toutes les variantes_, de façon de répondre au plus vite aux attentes des améliorations de cet axe routier" a précisé Elisabeth Borne, qui a par ailleurs confirmé que tout ce qui était inscrit dans le contrat de plan serait réalisé, à savoir les 10 kilomètres de 2x2 voies sur la partie haut-viennoise de cet axe.