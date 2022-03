"Elle nous manque !" : à Valgorge, l'impatience des habitants, privés de station service depuis trois mois

Dans la commune de Valgorge, dans le Sud Ardèche, il n'y a plus de station service depuis le début de l'année. La pompe du centre-ville n'est plus aux normes. La mairie a donc construit une nouvelle station essence qui devrait ouvrir au début de l'été.

L'ancienne station service (ici en photo) n'était plus aux normes et la nouvelle n'est pas encore en fonctionnement.

Voilà plus de trois mois qu’il est affiché "plus de carburant" sur la vieille pompe à essence au centre de la commune de Valgorge, dans le Sud Ardèche. "Oh, qu'est-ce qu'elle nous manque ! " se lamente Patrick. Ce retraité de Valgorge doit s’adapter pour faire le plein de sa camionnette, comme les 450 habitants de ce petit village situé entre les pics du massif de Tanargue, dans le col du Meyrand. 'il faut désormais rouler 30 minutes vers Largentière, Joyeuse, ou encore grimper jusqu'à Saint-Étienne-de-Lugdarès pour trouver une station service. Chaque jour, Patrick fait donc pas mal de kilomètres : "On prend nos dispositions en bas, c'est une question d'organisation. On fait un plein à soixante-dix euros, au lieu de vingt euros tous les jours. Bon, ça dure un peu plus longtemps" explique-t-il.

Ouverture prévue pour le début de l'été

Dans le centre du bourg, Yvette doit aussi s’organiser. Pour le moindre déplacement, elle est obligée de prendre la voiture, or la première pompe est à... 22 kilomètres ! "Vingt-deux kilomètres, c'est une demi-heure la route ici hein" souligne-t-elle. "On a vraiment besoin d'une station service ici, et qu'elle ouvre le plus rapidement possible !" s'exclame-t-elle.

Et même si le prix n’est pas le même, ça vaut bien le coup, cette proximité abonde Ginette, sa maman "toutes les stations service, les petits garages, c'est toujours plus cher. Tant que ça ne monte pas à un euro de plus, ça vaut le coup" affirme-t-elle.

"On veut juste équilibrer le budget" - Didier Mazille, maire adjoint

Michel habite juste en face de la toute nouvelle station, lui aussi sait que le prix sera plus élevé, surtout en ce moment, avec la flambée du prix des carburants. "Si on veut faire des économies, faut faire du vélo !" rigole-t-il, "et puis, si on veut rouler, entre faire le plein là et faire un aller-retour à quarante kilomètres de là..." calcule-t-il, fataliste.

📻 Écouter - Les Valgorgeois ont hâte de retrouver leur station-service

"Qu'elle ouvre le plus rapidement possible", Ginette et Yvette, habitantes de Valgorge Copier

La mairie s’occupera de la gestion de la station. Elle a investi 423.000 euros, un investissement nécessaire, mais risqué, explique l’adjoint au maire, Didier Mazille qui prévient : la mairie ne fera pas de profit, mais il ne faut pas s’attendre au miracle. "On veut juste équilibrer le budget, c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas confié à une franchise. On sait qu'on sera plus cher que les grandes surfaces, mais c'est comme ça. Nous, on est sur une marge de dix centimes par litre" détaille-t-il.

Il reste encore au moins trois mois à attendre pour les Valgorgeois. D’ici là, à Valgorge, on patiente en espérant que ça n’augmente pas trop.